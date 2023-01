El efecto negativo de correr para huir del estrés: fomenta la dependencia insana del deporte

Estamos (afortunadamente) acostumbrados a leer artículos científicos sobre los efectos positivos del ejercicio físico para nuestra salud, tanto física como mental. Por supuesto, estos beneficios han sido ya sobradamente corroborados por la ciencia y deberíamos siempre tenerlos presentes a la hora de imponernos una disciplina de hábitos saludables.

Eso sí, es importante no olvidar tampoco que prácticamente cualquier actividad, si se realiza de manera inadecuada, puede resultar perjudicial; este principio se extiende también al deporte, como indica un reciente estudio publicado en el prestigioso medio especializado Frontiers in Psychology.

Dos tipos de escapismo

Concretamente, los autores de este trabajo, adscritos a la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología se refieren a la dependencia del ejercicio, una forma de adicción comportamental (a una conducta, más que a una sustancia) ampliamente documentada en la literatura científica y observada incluso en runners amateur.

Así, teorizan que, en muchos casos, esta dependencia puede ser el resultado de un determinado 'uso' de la actividad: en este caso, como medio de escapismo frente a diversos factores estresantes en la vida diaria.

Con todo, es importante notar una distinción que esta investigación hace: el escapismo no solo no es siempre una conducta perjudicial, sino que a menudo puede resultar adaptativo. De esta manera, un escapismo adaptativo sería el que lleva a la persona a buscar experiencias positivas, mientras que uno maladaptativo sería el que busca evitar experiencias negativas.

El origen de la adicción al ejercicio

Para indagar entre la relación que media entre el uso del running como medio de escapismo y el desarrollo de dependencia del ejercicio, los investigadores reclutaron a 227 voluntarios, corredores recreativos, a los que hicieron rellenar cuestionarios que investigaban diferentes aspectos del escapismo y la dependencia al ejercicio. En base a esto, establecieron tres escalas: una que se movía desde el escapismo adaptativo al maladaptativo, otra que medía el grado de dependencia al ejercicio y otra que cuantificaba la satisfacción vital de los participantes.

A través de este método, llegaron a concluir que, efectivamente, aquellos que tendían a modos de escapismo adaptativos mostraban una mayor satisfacción vital que aquellos que ponían en práctica un escapismo maladaptativo. Lo más interesante se daba al comparar la escala del escapismo con la de la dependencia al ejercicio; aunque ambos extremos del escapismo se relacionaban con un cierto grado de dependencia, la asociación era mucho más fuerte en el caso de los participantes que tendían al escapismo maladaptativo.

Algo a tener presente es que, por la naturaleza de este estudio, no se puede inferir una causalidad en ninguna de las relaciones, ni el sentido de la propia relación. Por ejemplo, un grado más alto de dependencia al ejercicio se relacionaba con una menor satisfacción vital, pero no es posible afirmar con certeza que sea un factor el causante del otro o viceversa.

Con todo, y aunque subrayan la necesidad de llevar a cabo más estudios sobre la cuestión con metodologías diferentes, los autores opinan que existen razones para sospechar que las conductas de escapismo maladaptativo pueden favorecer el desarrollo de dependencias al ejercicio, una noción que puede resultar de relevancia clínica por ejemplo a la hora de afrontar psicoterapéuticamente esta adicción.

Referencias

Frode Stenseng, Ingvild Bredvei Steinshold, Beate Wold Hygen & Pål Kraft. Running to get "lost"? Two types of escapism in recreational running and their relations to exercise dependence and subjective well-being. Frontiers in Psychology (2023). DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1035196