Diez maneras de aumentar el ejercicio que haces en tu vida diaria

El ejercicio físico es un elemento fundamental de una vida sana, pero por desgracia los ritmos de vida actuales pueden hacer que sea difícil dedicar tiempo específicamente para ese fin.

Aunque lo ideal es conseguir hacer deporte de manera regular durante unos tiempos mínimos a la semana, afortunadamente existen fórmulas para incrementar la actividad física que se realiza durante las tareas propias de la vida diaria. Estas son algunas formas en las que podemos hacer más ejercicio sin salir de nuestra rutina recopiladas por el portal de noticias sobre salud Healthline.

1. Usar las escaleras

Los ascensores son una parte muy común de nuestro paisaje cotidiano y, por tanto, renunciar a ellos representa también una manera de aumentar la actividad física cada día.

De hecho, subir escaleras resulta sumamente beneficioso para nuestro organismo. Hacerlo incrementa la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de las extremidades inferiores y ayuda a desarrollar el equilibrio.

2. Reuniones caminando

Los entornos digitales han facilitado que muchas de las reuniones propias del trabajo se trasladen a la modalidad telemática, y esto las convierte en una gran oportunidad para dar un pequeño paseo con la ayuda de dispositivos portátiles como el smartphone.

3. Ejercicios de rodilla al caminar

Realizar ejercicios con hincamiento de rodilla suele ser una parte común de muchas rutinas de fitness, y es algo que se puede incorporar de manera sencilla a muchos momentos de la vida diaria. Esta modalidad de entrenamiento fortalece el tren inferior y, simultáneamente, aumenta la exigencia de las actividades aeróbicas.

4. Siéntate en una pelota de fitness

Si trabajas desde casa, cambiar la vieja silla de oficina por una pelota de fitness. Algunos estudios han encontrado que este enfoque puede ayudar a reducir el dolor de espalda, mejorando la postura, y ofrece una buena base para realizar distintas formas de estiramiento. Todo ello, sin dejar de trabajar.

5. Aparca más lejos

Si te desplazas en coche hasta tu trabajo, reduces considerablemente el ejercicio físico que requieres para llegar hasta él. Por ello, aparcar algo más lejos puede ayudarte a recuperar algo de ese tiempo para andar.

6. Practica más sexo

Puede parecer una tontería, pero normalmente mantener relaciones sexuales supone un importante gasto calórico. Concretamente, se estima que las mujeres queman unas 3,1 calorías por minuto y los hombres unas 4,2. Al mismo tiempo, el sexo es una actividad placentera con muchos beneficios para la salud física y mental.

7. Adopta un perro

Vaya por delante que la decisión de adoptar un animal siempre debe llevar aparejado un alto grado de responsabilidad y compromiso con el bienestar del mismo. Si se cumple con este criterio, nos obligará a dar varios paseos diarios, lo que también nos ayuda a ejercitarnos.

8. Pon música y baila

La música es una gran forma de amenizar las (a menudo) cargantes tareas domésticas. Si disponemos del espacio, podemos aprovechar para bailar al realizarlas, incrementando así su exigencia física.

9. Cambia los juegos de las fiestas

Si acostumbras a jugar a juegos de mesa con tu familia o en fiestas y reuniones con amigos, hay algunas opciones que son más físicamente activas que otras (por ejemplo, el Twister, el escondite, las sillas musicales... ). No sólo estos juegos nos mantienen en movimiento, sino que también pueden ser una divertida manera de recordar grandes momentos de la infancia.

10. Ejercita o estírate mientras ves la tele

Ver televisión es por excelencia una actividad pasiva, pero pensándolo bien es un gran momento que puede aprovecharse para realizar diferentes ejercicios (flexiones, sentadillas, abdominales) o estiramientos.

