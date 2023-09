Doctor Íñiguez: "Hay que hacer una evaluación previa al corazón antes de iniciar cualquier deporte competitivo"

El presidente de la Fundación Española del Corazón, el doctor Andrés Íñiguez Romo, atendió a 20minutos unos días antes de la decimocuarta edición de la Carrera Popular del Corazón, una carrera que se ha convertido en un clásico entre las iniciativas para promover el ejercicio físico y la salud cardíaca.

Vuelve la Carrera del Corazón. ¿Por qué son importantes estas iniciativas?La Carrera del Corazón es parte de las actividades de la Fundación Española del Corazón y de la Sociedad Española de Cardiología en relación a la celebración del Día Mundial del Corazón, que se celebra este viernes. Durante toda esta semana, hemos organizado actividades para concienciar a la sociedad civil de la trascendencia de las enfermedades cardiovasculares, de la importancia de prevenir los factores de riesgo que conducen a la aparición de enfermedades cardiovasculares y de promover hábitos cardiosaludables que precisamente eviten la aparición de estos factores de riesgo, e incluso de la enfermedad. Dentro de las iniciativas que desarrollamos esta semana, el último día, el sábado 30 de septiembre, celebramos la 14ª Carrera Popular del Corazón presencial, y la cuarta Carrera Virtual, con el objetivo de concienciar a la población de la importancia del ejercicio físico para prevenir las enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo debe ser la preparación física correcta para una carrera de estas características?Hay distintas modalidades, no es una carrera única. Hay una carrera de 10 kilómetros, que está homologada por la Federación Española de Atletismo, en la que participan profesionales y todo aquel que esté preparado para correr 10 kilómetros. Para ello, lógicamente hace falta una preparación previa, progresiva y no brusca. A nadie se le ocurre, si no está preparado para correr, correr 10 kilómetros en plan competitivo. Pero también hay otras formas de carrera, como es una marcha de cinco kilómetros a la que uno puede apuntarse. Hay carreras por tramos de edad.



Está pensado para que cualquiera pueda hacer ejercicio, sea más competitivo, como la carrera de 10 kilómetros, o sea más tranquilo, como es una simple marcha o carreras infantiles. Y luego hay una modalidad de carrera, que es la carrera virtual, en la que el que participa solo tiene que inscribirse y correr en el formato que quiera, durante el tiempo que quiera y la cantidad de kilómetros que quiera en su ámbito geográfico habitual. Puede estar en Teruel, o en Valencia, o en Ciudad Real, y apuntarse para ser partícipe de la carrera virtual y correr donde está viviendo, y en el momento que quiera, y durante el tiempo que quiera. De lo que se trata es de favorecer la idea de que el ejercicio es bueno y de que hay que hacer ejercicio de una manera o de otra.

¿Cómo influye el deporte en la salud cardíaca?Más que el deporte, el ejercicio. El deporte ya es un ámbito competitivo, el ejercicio, que es lo que nosotros recomendamos hacer, tiene muchas influencias beneficiosas sobre la salud cardiovascular: coloca al organismo en una mejor capacidad de adaptación, disminuye la frecuencia cardiaca, regula mejor la tensión, tiene una mejor respuesta inmunitaria, favorece el control del metabolismo y del colesterol, de la tensión arterial... los efectos descritos son numerosos, pero globalmente hay que decir que el ejercicio mejora la salud de los individuos y, en particular, mejora la salud cardiovascular y hace que tenga menos papeletas de tener enfermedades cardiovasculares en el futuro.

El deporte siempre es bueno, pero debe existir un equilibro. ¿Puede ocurrir que pasarse con el ejercicio sea perjudicial para el corazón?Sin duda. Lo que sabemos es que cuando uno supera el umbral aeróbico con demasiado ejercicio a lo que coloca al organismo es a una situación de falta de oxígeno, y eso no es bueno, es perjudicial y daña todos los órganos, incluidos los músculos, e incluido el corazón. Se llama el umbral aeróbico al nivel por el punto de corte en el cual el corazón deja de recibir el oxígeno que necesita y entra en déficit.

¿Cuáles son las señales para detectar que nuestro corazón nos dice 'hasta aquí'?Uno puede calcular fácilmente cuando el corazón fuerza ese umbral aeróbico a través de de una resta que es 220 menos la edad. Ese es el máximo de pulsaciones que uno puede alcanzar habitualmente haciendo ejercicio. Cuando supera esa cifra es cuando realmente empieza a tener falta de oxígeno el organismo, y eso es cuando debe de poner de poner freno porque si no, es perjudicial. Respecto a otras sensaciones... falta de aire, cansancio, agotamiento. Puedes tener hasta una pérdida de conocimiento, pero como digo, guíense por las pulsaciones por minuto y no superen aquella cifra resultante de restar la edad a 220.

¿Cuánto tiempo de ejercicio diario es lo recomendable para el corazón?Hay quien dice que hay que hacer 10.000 o 5.000 pasos al día. Está en discusión cuánto, lo que no está en discusión es la necesidad de hacer ejercicio. Lo clásico que se ha recomendado siempre y no hace falta más es caminar a buen paso entre 45 minutos y una hora al día. Con eso se obtiene una buena forma física, un buen beneficio cardiovascular, y eso lo puede hacer cualquiera en cualquier entorno.

¿Qué actividades son las más adecuadas?Yo creo que cada uno tiene que adaptarlo a lo que más le guste. Hay quien le gusta el ciclismo y sale en bicicleta, hay quien le gusta correr, hay quien le gusta caminar, a quien le gusta hacer el tenis o baloncesto. Yo creo que no importa el tipo de ejercicio que se haga, eso tiene que ser adaptado a las preferencias y a los gustos de cada uno y, obviamente, al entrenamiento personal que cada uno haga. Pero lo importante no es el tipo, lo importante es hacer ejercicio.

Hay muchos casos de deportistas de élite que han perdido la vida por fallos cardíacos. ¿Por qué? ¿Tan malo es el deporte de élite?Bueno, todo deporte de élite, todo deporte de competición, implica un entrenamiento, un ejercicio, una puesta en unas condiciones de trabajo a los músculos y al corazón que no son las habituales, y uno tiene que tener un magnífico entrenamiento para poder soportar eso. Si a eso se le añade que uno puede tener problemas congénitos no descubiertos, como arritmias que pueden estar larvadas y que pueden aparecer, o patologías del corazón, como una miocardiopatía u otros tipos de patologías, pues en determinado momento pueden tener un evento imprevisible. De ahí la necesidad de hacerse chequeos y de hacer una evaluación previa de cuál es la situación del corazón antes de iniciar cualquier deporte competitivo, no ya el hecho de caminar que eso no implica nada, sino cualquier deporte competitivo, y en general todas las federaciones de deportes así lo hacen y lo recomiendan.

La alimentación también es clave. ¿Qué recomendaciones nos hace?Seguir la dieta mediterránea, es decir, hacer una comida rica, en legumbres, en alimentos que no sean elaborados, en alimentos naturales, en pescado, en fruta, en naturas, el aceite de oliva, a pesar del precio actual que tiene. Esa es la dieta que deberíamos seguir y no la dieta de alimentos ultraprocesados de excesivo consumo, de grasas o de proteínas. Una comida sana es lo que debiéramos de hacer todos, y que desgraciadamente, en las sociedades occidentales, pues está derivando hacia dietas, como digo, excesivamente calóricas, excesivamente grasas, y de ahí la la cantidad de obesidad que hay.