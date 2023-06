Cómo elegir la mejor crema solar para evitar daños en la piel

Aunque con el verano son muchas las personas que buscan dorar su piel al sol, es muy importante recordar que la exposición a la radiación ultravioleta que emite el astro rey es la principal responsable de que enfermedades graves como los cánceres de piel sean más comunes cada año. Por ello, es vital contar con una protección solar adecuada para evitar en lo posible esta clase de complicaciones.

¿Cómo afecta el factor de protección solar?

Como explica el portal de noticias sobre salud Healthline, en las cremas solares el factor de protección solar (o SPF) hace referencia a la fracción de los rayos solares que penetra la capa protectora (es decir, la propia crema extendida sobre nuestra piel) en un tiempo determinado, respecto a lo que sucede en la exposición sin protección. Por ejemplo, en el factor de protección 50 llega a nuestra piel 1/50 parte de la radiación que llegaría si no usásemos el protector.

Teniendo en cuenta que el daño producido por la radiación ultravioleta en nuestra piel se produce por acumulación, esto se traduce en que la crema solar aumenta el tiempo que podemos exponernos al sol sin sufrir daños. Así, por ejemplo, una persona que sin protección solar comienza a quemarse la piel a los 15 minutos tardará 50 veces ese tiempo en sufrir el mismo daño con una crema de protección 50.

Con todo esto, y aunque la crema concreta a elegir va a depender de otros factores como el tipo de piel, los expertos recomiendan como mínimo emplear cremas solares de SPF 30.

¿Qué significan las protecciones UVA y UVB?

La cuestión es más compleja que eso. El sol en realidad emite varios tipos de radiación dañina, siendo los más importantes el ultravioleta A (UVA) y el ultravioleta B (UVB). Los segundos, aunque son de onda más corta y no pueden penetrar ciertos elementos transparentes como el cristal, son los que causan las tradicionales quemaduras solares. Por contra, los primeros son más insidiosos, ya que dañan las capas internas de la piel sin necesariamente causar sensación de quemadura.

Lo más recomendable, por tanto, es emplear las cremas etiquetadas como 'de amplio espectro', lo que significa que nos protegen frente a ambos tipos de radiación y por tanto frente a las dos formas de daño que podemos sufrir.

¿Qué cantidad hay que ponerse?

Para que la protección que nos ofrecen las cremas solares sea eficaz, es importante aplicarse una cantidad suficiente. Según los expertos citados por Healthline, normalmente una persona en traje de baño necesitará algo más de 28 gramos para cubrir todas las áreas expuestas cada dos horas. Esto significa que para un día en la playa de unas seis horas cada persona debería usar en torno a 90 gramos.

¿Cómo afecta el tipo de piel?

En contra de la creencia popular, el tono de la piel no es lo que marca la diferencia a la hora de decidir cuánta crema solar debemos usar o cuál debe ser su factor de protección. Y es que la radiación ultravioleta, especialmente la de tipo A, puede dañar todos los colores de piel por igual.

De hecho, las personas con tonos de piel oscuros tienen estadísticamente una peor supervivencia a los cánceres cutáneos. Se cree que esto podría deberse en parte precisamente al mito de que son menos susceptibles a sufrir quemaduras solares.

Lo que sí que es cierto es que las personas con pieles sensibles deberán tener más cuidado con la composición química de las cremas que emplean. Para estas personas se recomiendan las cremas etiquetadas como 'físicas', en oposición a las 'químicas', ya que tienen a provocar menos reacciones cutáneas. Su eficacia, en cualquier caso, es similar.

De la misma forma, y al margen de la protección que otorgan, existen diferentes fórmulas con composiciones adaptadas a otras características de la piel, como la secreción de grasa, la sequedad o la propensión al acné.

¿Contamina la crema solar?

Recientemente, los científicos han encontrado que ciertos ingredientes de las cremas solares pueden resultar dañinos para ecosistemas como los arrecifes de coral. de hecho, en algunas zonas del mundo se han impuesto limitaciones a la composición de las mismas por este motivo.

Se sabe que sustancias como la oxibenzona o el octinoxato, presenten en las cremas solares químicas, son especialmente lesivas en este respecto. De la misma forma, las nanopartículas de las cremas físicas también pueden ser contaminantes, por lo que se recomienda el uso de cremas con partículas 'no-nano' de óxido de zinc.

¿Líquido, barra o spray?

Las cremas solares están disponibles en varias presentaciones, que pueden afectar a la eficacia con la que protegen nuestra piel. Específicamente, se recomienda evitar las cremas en spray ya que al aplicarse de este modo gran parte de la loción se dispersa en el aire y no llega a nuestra piel.

¿Caduca la crema solar?

Algunos componentes de la crema solar pueden descomponerse químicamente con el paso del tiempo, lo que redunda en una pérdida de eficacia de la loción solar. Por eso, se aconseja evitar el uso de cremas solares que hayan caducado, según la fecha indicada en el envase.

