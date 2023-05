Este es el cáncer de piel que se está disparando en España

El melanoma (cáncer de piel muy prevalente) es uno de los tumores que ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas en Occidente. Si lo mostramos en cifras, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) prevé que a lo largo de este año se diagnostiquen más de 8.000 nuevos casos en nuestro país. De cumplirse estos vaticinios, supondría un 30% de incremento con respecto a 2020.

Las causas de este aumento de incidencia son, en primer lugar, una mayor (y peor) exposición solar en las horas más peligrosas del día y sin la protección adecuada. En segundo lugar, hay más casos diagnosticados porque la población, paradójicamente, está más concienciada y consulta más con el dermatólogo sus dudas sobre lesiones cutáneas.

Cuanto antes, mejor

El presidente del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM), Alfonso Berrocal, pone énfasis en la atención temprana para el éxito: "es fundamental poner en relieve la importancia del diagnóstico temprano en lo que respecta al melanoma. Es uno de los tumores que, si se detecta en fases avanzadas, tiene peor pronóstico. Tenemos muchas más posibilidades frente a este tipo de cáncer de piel cuando lo atajamos en estadios iniciales".

Ganarle tiempo a esta grave lesión puede marcar la diferencia.

La causa del aumento de casos de melanoma es la excesiva exposición solar sin protección iStock

Los melanomas, en su mayoría, surgen por una excesiva exposición al sol, en el momento en que los daños producidos por la radiación solar superan a la capacidad natural de reparación de nuestro cuerpo. Es como que 'no dan abasto'. Entonces, las mutaciones que se producen en las células provocan un melanoma. Como apunte, las personas que usan cabinas de rayos UVA artificiales multiplican el riesgo.

Los dermatólogos tienen aparatos con los que detectar si el lunar es o no un melanoma Getty Images

Como hemos indicado anteriormente, la incidencia de melanoma ha aumentado, pero también lo ha hecho la supervivencia a cinco años. Cuando se ha detectado en las fases más precoces, los datos apuntan a un 90% de curación. La inmunoterapia y las terapias dirigidas, son la principal baza para vencer a este tipo de cáncer.

¿Cómo puedo prevenir el melanoma?

Desde SEOM aconsejan evitar la exposición prolongada a las radiaciones solares, especialmente en las horas centrales del día (entre las 12 y las 16 horas). Además, es imprescindible utilizar cremas específicas con factor de protección solar (SPF) alto, especialmente en verano (aunque eso no significa que no debamos utilizarlas todo el año).

Utilizar crema con factor de protección solar alto no es una opción, sino una obligación iStock

Las personas con la piel clara y los niños, si cabe, deben extremar las precauciones. Por lo que respecta a otros factores de riesgo hay que señalar la edad, el sexo, el color del cabello o la presencia de muchos lunares. En este punto, es importante saber que sólo un 20% de los melanomas surgen de un lunar previo. La mayoría de ellos, sin embargo, aparecen de nuevas sobre una piel 'normal'.

El primer cribado, en casa

Saber reconocer si un lunar es normal o un melanoma, cuando aparecen los primeros signos de alarma, es básico. Autoexaminarse la piel con frecuencia puede marcar la diferencia entre un buen pronóstico y el peor. Sólo se necesitan cinco minutos y aplicar la regla ABCDE del melanoma.

Cada letra corresponde con una señal de alerta que debes valorar en primera instancia. Si tienes cualquier sospecha, por pequeña que sea, debes acudir a un profesional para que realice la evaluación pertinente.

El primer cribado podemos hacerlo nosotros siguiendo la regla del ABCDE iStock

La regla del ABCDE: Asimetría hace referencia a un lunar que no tiene una forma simétrica ni ovalada. La B corresponde al examen del borde: si es irregular y con picos, ve al especialista por si acaso. C corresponde con el color que presenta la lesión; si es variado y heterogéneo, revísalo. El cuarto punto a tener en cuenta es la D de diámetro. Si supera los 6 milímetros, mejor no dejarlo pasar. Para finalizar, la E hace referencia a la evolución. Si ya tenías una manchita y ha cambiado de tamaño, color y grosor, acude al especialista.

La directora médica de oncología de MSD España concluye: "ante cualquier duda sobre una posible lesión, es importante acudir al especialista. Con tan solo cinco minutos podemos estar cambiando la historia de esta enfermedad".

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.