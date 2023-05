Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Hay una creencia extendida de que los protectores solares no ponen morena. Pues no, queridas, debemos matizar, y mucho. Si en algún momento, se te pasa por la cabeza ponerte al sol sin crema solar, estás perdida. Tu piel no solo se pondrá roja, te escocerá y se te caerá, cual serpiente en época de muda, sino que a largo plazo las consecuencias son irreversibles.

De este modo, el envejecimiento de la piel y las arrugas aparecen antes, y el moreno desaparece más rápido, sin mencionar los posibles efectos cancerígenos de no usar protección frente a los rayos UVA del sol.

Porque, toma nota: aunque la piel no se oscurece tan rápido con protección solar, como cuando no lo usas, la estas protegiendo de los efectos dañinos del sol. El motivo de 'por qué sin crema la piel se oscurece de forma más rápida', no es otro que porque se está quemando.

Y ante esta situación, los datos hablan por si solos: el 20% de los españoles solo se protege del sol en verano y un 1% sigue sin hacerlo en ningún momento del año, según el Estudio ISDIN sobre hábitos de Fotoprotección en España. Eso sí, la encuesta a punta a un futuro más prometedor. El porcentaje de personas que reconoce que usa fotoprotector cada día ha aumentado en los dos últimos años: se ha pasado del 50,8% de 2020 al 58% de 2022. En cuanto al sexo, ellos se protegen menos que nosotras. ¿Por qué? según este estudio, casi el 73% para evitar manchas o arrugas. Es decir, preocupa más la estética que el cáncer de piel.

Detalle de accesorios de un look de playa. Getty Images

​Y, ¿qué opinan los dermatólogos?

Los especialistas insisten en la importancia de aplicar protección solar de amplio espectro a diario, los 365 días del año, y re-aplicar el producto, en las zonas expuestas, cada dos horas para mantener intacta la protección.

Explican que, según un estudio de la marca de cosmética Druni, las cremas solares no solo protegen la piel de la quemaduras sino también de la aparición temprana de arrugas, de líneas de expresión, de la hiperpigmentación o de la pérdida de firmeza.

Además, destacan que un truco para incentivar la aplicación de una protección solar a diario es dar con la textura adecuada. Las cremas de rápida absorción, ligeras, no grasas, ni compactas animan no salir de casa sin protección.

5 protectores solares recomendados por dermatólogos

Pero ante la multitud de cremas solares disponibles en el mercado, no siempre es fácil acertar en la elección. Al igual que sucede con las hidratantes, y más si tienes una piel delicada, lo mejor es pedir cita y consultar a un especialista. Así, además, evitarás cualquier posible alergia al sol.

Desde el equipo de Druni, nos recomiendan una serie de productos para que este verano puedas disfrutar de tus vacaciones sin remordimientos:

1. Réflexe Solaire, de Avéne

Se trata de un protector solar para bebés y niños con una textura cremosa para hidratar las pieles más sensibles. Se absorbe muy rápido y tiene una protección de SPF 50+. Además, contiene Provitamina E, un potente antioxidante para evitar los radicales libres, y la famosa Agua Termal de Avène, conocida por sus propiedades calmantes, hidratantes y antiirritantes. Este de 30 ml cuesta 10 euros.

Crema solar recomendada por dermatólogos, de Avéne. Avéne.

2. Idéal Soleil Eau De Protection Solaire, de Vichy

Esta crema solar de textura acuosa y fresca, ultraligera (y nada pegajosa) promete proteger la piel de los rayos solares gracias a su alta protección, además de potenciar la hidratación gracias a su concentración de ácido hialurónico de origen natural, vitamina E y agua volcánica. Además, es ideal para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles y reactivas ya que es hipoalergénica y está testada bajo control dermatológico. El envase de 200 ml cuesta 15,95 euros.

Crema de sol recomendada por especialistas, de Vichy. Vichy.

3. Actinic Control Fluido SPF, 100 de Eucerin

Se trata de un producto sanitario, avalado por dermatólogos expertos, para prevenir la queratosis actínica (manchas o parches escamosos que aparecen en la epidermis) y el cáncer de piel no-melanoma. Pese a que tiene la más alta de las protecciones, tiene una textura ligera para facilitar la aplicación y que sea agradable al tacto. Además, no contiene perfume, es idónea para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles. El envase de 100 ml cuesta 16,95 euros.

Crema solar de máxima protección para todo tipo de pieles, de Eucerin. Eucerin.

4. Foto Ultra 100 Active Unify Color Spf50+, de Isdin

Fotoprotector facial fluido con triple acción despigmentante que aclara y unifica el tono de la piel. Ayuda a regular la producción de melanina gracias al DP3-Unify Complex, que actúa sobre las principales fases de la melanogénesis. Además, ofrece una protección 2 veces superior al mínimo requerido en un protector solar SPF 50+ frente a los rayos UVA, que estimulan el proceso de pigmentación.

Su textura Fusion Fluid se funde con tu piel, lo que ayuda a corregir, aclarar y unificar el tono de piel gracias a su formulación con color. Testado dermatológicamente. Resistente al agua. Hipoalergénico.

Crema solar de alta protección con color, de Isdin. Isdin.

5. 360º Gel Oil-Free Spf50, de Heliocare

Alta fotoinmunoprotección que ofrece una cobertura muy amplia frente a UVB, UVA, Visible e Infrarrojo, al combinar filtros físicos y químicos con activos específicos de eficacia demostrada frente a los daños provocados por la radiación visible e infrarroja. Con el exclusivo Fernblock FC y otros antioxidantes para frenar el daño por radicales libres y activos reparadores del daño solar.

Su textura gel 'oil free', con acabado toque seco, deja la piel suave, lisa, seca y sin brillos. Indicada para las pieles mixtas y grasas, y para climas cálidos y húmedos. No comedogénico (sin imperfecciones). Fórmula libre de alcohol. Sin parabenos. Testado bajo control dermatológico y oftalmológico. Para envase de 50 ml, su precio es de 21,99 euros.

Crema solar, con textura ligera, perfecta para protegerte de los rayos UVA. Heliocare.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.