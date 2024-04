Alerta alimentaria: retiran un chocolate a la taza procedente de España peligroso para personas alérgicas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado sobre la presencia de proteínas de la leche en un chocolate a la taza que no ha sido correctamente etiquetado. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad de España ha lanzado así la advertencia con el fin de que el producto sea retirado por aquellos consumidores que tengan un potencial riesgo de salud.

Datos del producto retirado

Chocolate a la taza ANDREU. AESAN.

A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), la AESAN ha podido trasladar esta alerta gracias a las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien ha detectado que no se encontraba la proteína de leche indicada en el envase del Chocolate familiar a la taza de la marca ANDREU y donde se ha producido la distribución inicial junto con Castilla-La Mancha y Aragón, aunque no se descartan otras comunidades autónomas.

La AESAN ha señalado para más información el aspecto del producto, que se trata de un blíster con 5 unidades de 50 gramos cada uno y con un peso total de 250 gramos. Los ingredientes notificados en el envase se encuentran: Azúcar, cacao, harina de arroz, emulgente (lecitina de soja) y vainilla. Cacao mínimo 33 %. Sin embargo, en ningún momento hacen mención a la presencia de proteínas de la leche. Los lotes afectados son los siguientes:

L-0324

L-0424

L-0524

L-0624

L-0724

L-0824

L-0924

L-1124

L-1224

L-1324

L-1524

Recomendaciones para personas alérgicas

Leche. Pixabay/Couleur

Como medida preventiva la AESAN recomienda a las personas alérgicas a las proteínas de la leche a que no consuman el producto. No obstante, avisan de que para el resto de la población, este producto no presenta ningún riesgo y puede ser consumido.

La alergia a las proteínas de la leche es una reacción adversa del sistema inmunológico a las proteínas presentes en la leche de vaca u otros mamíferos. Esta alergia es más común en bebés y niños pequeños, pero también puede darse en la edad adulta. Los síntomas pueden variar desde leves, como erupciones cutáneas o malestar estomacal, hasta graves, como dificultades para respirar o anafilaxia.

El tratamiento principal es evitar los alimentos que contienen proteínas lácteas y, en casos graves, llevar consigo un epinefrina autoinyectable en todo momento para casos de emergencia. Siempre es importante consultar a un médico para un diagnóstico preciso y un plan de manejo adecuado.

