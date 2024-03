El nuevo medicamento para combatir las alergias causadas por alimentos

La FDA, agencia estadounidense encargada de la regulación de medicamentos (entre otros productos), acaba de aprobar el fármaco Xolair para disminuir el riesgo de reacciones alérgicas graves por exposición accidental a alimentos. Es importante el abanico de reacciones que cubre, una buena noticia teniendo en cuenta que en España la prevalencia de estas afecciones va en aumento.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), en nuestro país la alergia alimentaria es la quinta causa de consulta de la población adulta en el área de Alergología y la segunda entre la población infantil. De hecho, el primer año de vida es el momento más habitual para la manifestación de posibles intolerancias y alergias en este sentido.

En estos casos, el sistema inmunitario identifica ese alimento en concreto como algo dañino, lo que provoca la liberación de inmunoglobulina y así neutralizar ese alimento que causa la alergia, el alérgeno. Otra reacción subsiguiente del organismo es la liberación de la histamina, sustancia química que causa finalmente los síntomas de la alergia, siendo los más comunes el hormigueo o picor en la boca, la urticaria y la hinchazón en una o diversas partes del cuerpo.

Un medicamento para el asma grave

Xolair, desarrollado por los laboratorios Genentech y Novartis, es un fármaco inyectable que ya estaba en el mercado para tratar el asma grave en pacientes mayores de 12 años, si bien también se prescribe para la urticaria y la rinosinusitis crónicas.

Esta nueva prescripción avalada por la FDA supone que los efectos de la exposición espontánea a esos alimentos tengan el menor impacto posible en la salud de las personas afectadas. No hay que olvidar que en los casos más graves, si no se lleva a cabo un tratamiento urgente y adecuado, estas reacciones pueden desembocar en anafilaxia, o lo que es lo mismo, riesgo de coma e incluso de muerte.

Xolair actúa mediante una administración semanal pautada en consulta médica. No significada, sin embargo, que combata el origen de esa reacción ni sirva como una solución de emergencia, papel que suele desempeñar un autoinyectable de epinefrina, fármaco que se receta a las personas con especial sensibilidad a este tipo de alergias.

¿Qué alimentos provocan más alergias?

La FDA ha aprobado este nuevo uso de Xolair tras comprobar su seguridad en un estudio con personas alérgicas de diversas edades que se expusieron a la ingesta de algunos de los alimentos que más causan estas reacciones en la población general, como pueden ser la leche, el trigo, el huevo o los frutos secos. Cabe destacar también los crustáceos como otro grupo alimentario que aglutina las proteínas desencadenantes de un número importante de alergias.

Siguiendo informaciones de la Seaic, en España la tríada alimentaria que ocasiona más reacciones alérgicas la componen el melocotón, la gamba y el pescado.

Referencias

FDA (2024, 16 de febrero). FDA Approves First Medication to Help Reduce Allergic Reactions to Multiple Foods After Accidental Exposure. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-medication-help-reduce-allergic-reactions-multiple-foods-after-accidental

Mayo Clínic (s.f.). Alergia alimentaria. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/food-allergy/symptoms-causes/syc-20355095

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.