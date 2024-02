Cómo hacer galletas crujientes de chocolate con semillas y almendras sin harina, sin aceite y sin azúcar refinado

Estas galletas fueron amor a primera vista. Recuerdo la primera vez que las compré en un viaje por el sur de Italia, y no podían ser más sencillas, más deliciosas. Cuando llegaron a casa las congelé para comer una de vez en cuando por lo ricas que están.

Parece imposible ¿verdad? una receta de galletas fácil que NO contenga harina, aceite ni azúcar refinada y que esté hecha con menos de 8 ingredientes saludables simplemente parecería imposible. Desde que logré hacerlas en casa, guardo esta receta para momentos especiales y eso sí, no duran, porque se las comen rápidamente, vistas y no vistas. ¡Son así de buenas!.

Hablemos de las archiconocidas almendras

Las almendras provienen originalmente de regiones de Oriente Medio y Asia del Sur. Hay registros de su cultivo que datan de 3000-2000 a.C. en Jordania.

Un dato curioso es que las almendras se mencionan en la Biblia, y se comían como bocadillos en la Ruta de la Seda en el siglo I d.C. Son técnicamente frutas en lugar de nueces, ya que las semillas están contenidas en una cáscara y rodeadas de una fruta carnosa, lo que las hace similares desde el punto de vista botánico a las nueces de pecanas y las nueces.

Elige las almendras crudas

Varios agentes fitoquímicos y la mayoría de las fibras de las almendras se encuentran en su piel. Opta por las almendras crudas para aprovechar al máximo sus beneficios. Las almendras blanqueadas carecen de su capa nutricional.

Truco

Las almendras contienen bastantes grasas que se vuelven rancias con el tiempo, opta por pelarlas en casa o por averiguar cuál fue la fecha de su cosecha. Lo mejor es conservarlas en un recipiente hermético, en un lugar oscuro y fresco, y comer rápidamente.

Receta

Tiempo Total: 45 minutos

Tiempo de Preparación: 15 minutos

Tiempo de Cocción: 12-15 minutos

Porciones: 12 galletas

Ingredientes

70 g de almendras crudas en láminas o almendras crudas picadas, nueces pecanas, nueces o avellanas.

65 g de semillas de calabaza crudas o semillas de girasol, puedes reemplazarlas por más almendras o por el fruto seco que hayas elegido.

40 g de hojuelas de coco sin endulzar.

60 ml de miel, jarabe de arce o de Yacón, o la misma cantidad de tu endulzante preferido disuelto en agua.

1 huevo grande (para reemplazarlo ver notas)

1 cucharadita ( 5 ml) de extracto o esencia de vainilla

1/4 cucharadita de sal integral o marina

150 gramos de chocolate oscuro (85%)

Instrucciones

Precalienta el horno a 160°C y forra una bandeja para hornear con papel pergamino. En un bol grande, mezcla las almendras, semillas de calabaza, hojuelas de coco, miel, huevo, extracto de vainilla y sal marina. Revuelve bien hasta combinar completamente. Usa una cuchara para hacer porciones de la mezcla y colócalas en la bandeja para hornear. Aplana las galletas con el dorso de la cuchara o con tus dedos, presionando bien los ingredientes. Hornea durante 12-15 minutos o hasta que los bordes se doren. Deja enfriar completamente en la bandeja durante al menos 15 minutos; es crucial ya que las galletas estarán muy blandas al principio y se endurecerán al enfriarse. Una vez frías, despega las galletas del papel con cuidado. Si las enfrías en la nevera durante al menos 30 minutos, será más fácil retirarlas. Mientras tanto, trocea el chocolate y derrítelo en el microondas en intervalos de 30 segundos o al baño María (ver notas). Sumerge el dorso de las galletas en el chocolate derretido y colócalas sobre una superficie plana forrada con papel pergamino, con el lado del chocolate hacia arriba. Si lo deseas, espolvorea con sal marina en escamas. Enfría las galletas en la nevera durante 5 minutos o déjalas a temperatura ambiente durante unos 30 minutos para que el chocolate se endurezca. Disfruta y guarda las sobras en un recipiente hermético en la encimera hasta una semana, en la nevera hasta dos semanas o en el congelador hasta tres meses.

Notas

Usa frutos secos y semillas crudas , ya que se tostarán al hornear.

, ya que se tostarán al hornear. Si no puedes consumir coco, reemplázalo por más frutos secos y/o semillas de tu elección.

de tu elección. Si no puedes consumir huevos, usa un huevo de lino . Mezcla 1 cucharada de semillas de lino molidas con 3 cucharadas de agua y déjalo reposar hasta que espese. Ten en cuenta que las galletas pueden perder su forma al salir del horno, pero puedes volver a formarlas mientras están calientes. Al enfriarse, se pegarán y endurecerán.

. Mezcla 1 cucharada de semillas de lino molidas con 3 cucharadas de agua y déjalo reposar hasta que espese. Ten en cuenta que las galletas pueden perder su forma al salir del horno, pero puedes volver a formarlas mientras están calientes. Al enfriarse, se pegarán y endurecerán. Para derretir el chocolate al baño María , colócalo en trozos en un bol resistente al calor. Pon el bol sobre una olla con agua hirviendo y tápalo hasta que el chocolate se derrita completamente.

, colócalo en trozos en un bol resistente al calor. Pon el bol sobre una olla con agua hirviendo y tápalo hasta que el chocolate se derrita completamente. Disfruta de estas deliciosas galletas crujientes de chocolate, ideales para un snack saludable o como postre.

Propiedades de las almendras

Las almendras contienen más proteínas, fibra, vitamina E y calcio que cualquier otra nuez. Reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, fortalecen los huesos y ayudan a su cuerpo a absorber los nutrientes esenciales.

Las almendras contienen varios agentes fitoquímicos, incluyendo Beta-sitosterol, estigmasterol y campesterol, que ayudarían a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Los estudios han demostrado que comer incluso un puñado de almendras, como parte de un estilo de vida activo y una dieta baja en grasas, podría ayudar a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre hasta en un 10%.

Las almendras son una buena fuente de calcio, especialmente para las personas que no comen productos lácteos. Los estudios también sugieren que las almendras pueden disminuir el riesgo de osteoporosis al reducir la actividad de los osteoclastas.

Las almendras son ricas en vitamina E, un potente antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño causado por los radicales libres.

Composición nutricional: Las almendras son una fuente de vitamina E, fibra, biotina y minerales como calcio, fósforo y magnesio.

Referencias

