Las galletas de edición limitada que arrasan en ventas: cuestan 136 € y se agotan en minutos

Desde que la compañía Last Crumb, con sede en Los Ángeles, se lanzó en agosto de 2020, los estadounidenses amantes del dulce no han parado de hablar de ellas. Esta empresa es conocida por sus galletas que se agotan en minutos y por un precio de todo menos barato. Aun así, se agotan una y otra vez. Ahora, sacan una nueva caja, con doce sabores diferentes, para celebrar el Día de San Valentín.

Son unas galletas exclusivas. Para empezar, porque pocos pueden conseguirlas, pues se trata de una edición limitada. Aquellos interesados en comprar estas cookies tendrán que suscribirse a su web y esperar a que se le avise por correo electrónico o mensaje de texto para informarle que puede comprar las cookies. Las galletas se venden extremadamente rápido y, por lo general, se agotan en poco menos de una hora.

Galletas de Last Crumb Instagram / @lastcrumb

Pero también son exclusivas, por supuesto, por su precio. Cada galleta se vende a 13 dólares, lo que equivale a 11,85 euros. Pero la mayoría de sus clientes compran su paquete, en el que se incluye una docena de galletas a 150 $, unos 136 euros. Esta caja incluye 6 sabores únicos y exclusivos, todos hechos a mano con los mejores ingredientes.

En el caso de este último lanzamiento, que celebra el Día de San Valentín, hay seis sabores diferentes de galleta: Chocolate Chip, la clásica galleta con trozos de chocolate; Creme de la Crumb, inspirada en el sabor de helado de Oreo con nata y galletas; The Floor is Lava, con chocolate fundido en el interior; Dazzle Me Darling, de fresas recubiertas de chocolate; Nutella Heist, con crema de cacao y malvaviscos; y What the **** Velvet, una galleta que imita la conocida tarta red velvet.

Todas estas delicias dulces están hechas a mano en Los Ángeles, utilizando un proceso patentado con una masa que se prepara y crece durante tres días. El resultado es una cookie esponjosa y húmeda, con un tamaño bastante considerable (casi para compartir entre varios). Las galletas se entregan con un envoltorio individual, con un packaging igual de lujoso que su precio. Además, cada una viene con una divertida descripción, que hace la experiencia todavía más interesante.

La venta de sus próximas galletas comienza el 2 de febrero, para celebrar el día de los enamorados con un dulce de alto nivel. Si no llegas de los primeros o no quieres invertir más de 100 euros doce cookies, siempre puedes hacer unas galletas de lujo en tu propia casa.

