Adiós a los pinchazos de insulina: encuentran un fármaco para frenar y controlar la diabetes tipo 1

Según la Sociedad Española de Diabetes, España es el segundo país con mayo prevalencia de esta enfermedad en Europa. Aunque la diabetes tipo 1 es menos común que la tipo 2, ya que esta se genera por malos hábitos y sedentarismo, tiene un gran impacto en la sociedad y sobre todo en niños y personas jóvenes. Hasta el momento, la única vía de tratamiento y de control ha sido la de inyectarse insulina para que el cuerpo pueda seguir su correcto funcionamiento. Ahora, tal y como se ha informado en XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes (SED), los expertos ya hablan de un revolucionario fármaco que podría cambiar todo.

En el congreso celebrado en Granada, uno de los mayores exponentes de la enfermedad a nivel mundial, el profesor galés Colin Dayan, ha hablado del medicamento que hará que las personas en primera fase de aparición de la diabetes tipo 1, no tengan que recurrir a los comunes pinchazos de insulina. Esto nace de la investigación y la hipótesis de que es más una enfermedad inmune que metabólica. Así pues, han generado un tratamiento de inmunoterapia que podría ser beneficiosa para frenar y controlar la evolución crónica de la enfermedad.

Tzield, el fármaco que ralentiza el desarrollo de la diabetes

El medicamento que se comercializa bajo el nombre de Tzield, se compone del principio activo Teplizumab. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que ya se aprobó en el año 2022 en Estados Unidos, y que ahora la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) trabaja en introducirlo en la Unión Europea, tras años investigando su proceso. Este principio activo funciona frenando el ataque de los linfocitos T a las células beta, por lo que es capaz de ralentizar el proceso de la enfermedad de la diabetes durante un par de años. La idea es seguir estudiando este principio para que el objetivo no sea solo el control y se llegue a parar su desarrollo.

De hecho, las actuales investigaciones están estudiando cuál es el comportamiento del principio activo Teplizumab cuando ya la enfermedad está completamente desarrollada, y aun así conseguir a su vez un reducción en los pinchazos de insulina. Según los investigadores, los resultados son prometedores.

El origen de la diabetes tipo 1: todavía por resolver

Medicamentos e insulina para control de diabetes. Nataliya Vaitkevich

Cuando el organismo presenta Diabetes tipo 1 significa que las células productoras de insulina no son capaces de hacer su función en el páncreas o ni siquiera están presentes en este órgano. Es por ello, que el tratamiento desde hace años es aportar ese grado de insulina que necesita el cuerpo para ser funcional. Con este nuevo fármaco lo que se consigue es, precisamente, que las pocas células productoras que presenta el páncreas del paciente desaparezcan más lentamente frenando el desarrollo de la enfermedad, por lo que necesita incorporar menos insulina a través de las inyecciones.

El origen de la diabetes tipo 1 es todavía un misterio para muchos estudios que siguen buscando en las moléculas la forma de llegar al fin de esta enfermedad crónica que afecta a muchos niños y jóvenes. Es por ello que muchos estudios se centran ahora en el sistema inmune más que en el metabólico y en los anticuerpos que pueden adelantar quién tiene más predisposición a generar una diabetes tipo 1. Y, es que, este es el mayor problema al que se pueden enfrentar los expertos. La única forma de saber si generará esta enfermedad crónica es a través de un análisis de sangre concreto o por carácter genético hereditario.

