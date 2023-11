Cómo identificar los primeros signos de la diabetes y lo que deberías hacer si los detectas

España es el segundo país de Europa con más personas diabéticas. Esta enfermedad crónica y metabólica afecta cada vez más a niños, jóvenes y adultos. Y, es que, aunque algunos factores de riesgo sean imprevisibles, en ocasiones el estilo de vida que lleve también juega un papel fundamental en su prevención. Existen varios tipos dentro de la diabetes, ya que se puede encontrar la Tipo 1, la Tipo 2 y los médicos están empezando a señalar también la prediabetes y diabetes gestacional.

¿Cuál es la diferencia en los tipos de diabetes?

En la diabetes Tipo 1, el organismo no es capaz de producir insulina, provocando así un aumento de azúcar en sangre. Mientras tanto, en diabetes Tipo 2 el cuerpo sí que genera insulina, pero no en la cantidad adecuada para controlar los niveles de glucosa en sangre. La prediabetes, por su parte, se presenta en etapas previas a la aparición de la Tipo 2, la glucosa en nuestro flujo sanguíneo sale elevada pero no lo suficiente como para ser diagnosticada la enfermedad.

Algo similar ocurre durante la diabetes gestacional. Aparece cuando se produce el embarazo, lo que requiere llevar un control estricto para evitar problemas mayores tanto la salud de la madre como para la del feto. Es posible que después del parto esta desaparezca, pero puede darse también el caso en el que después evoluciona a diabetes Tipo 2.

Sea del tipo que sea la diabetes que puedas llegar a padecer, lo primordial es detectarla rápido para evitar complicaciones y poder tener la certeza de una calidad de vida a mejor. Para ello hay que estar atentos a cualquiera de los siguientes síntomas expuestos.

Primeros signos de la diabetes que deben alertarte

Detectar los primeros síntomas de la diabetes es vital para la evolución de la enfermedad. Si esta llega a complicaciones, la calidad de vida puede verse duramente afectada. Además, la diabetes Tipo 2, representa uno de los mayores factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. La diabetes, por lo general sea del tipo que sea, presenta una misma sintomatología según Mayo Clinic:

Aumento de la sed.

Micción frecuente.

Aumento del hambre.

Pérdida de peso involuntaria.

Cansancio.

Visión borrosa.

Medidor de glucosa en casos de diabetes. EUROPA PRESS

No obstante, hay algunas excepciones que sí se pueden presentar más en un tipo que en otro. En la diabetes tipo 1, sobre todo en niños, mojar la cama sin ser eso lo habitual, podría ser un signo. Así como también notar mucha irritabilidad y cambios de ánimo. Por su parte, la diabetes Tipo 2 puede presentar además:

Llagas de cicatrización lenta.

Infecciones frecuentes.

Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies.

Zonas de piel oscurecida, por lo general en axilas y cuello.

¿Qué debería hacer si sospecho que tengo diabetes?

Gracias al medidor de glucosa se puede inyectar la cantidad adecuda de insulina. PIXABAY / STEVEPB

Puede parecer lógico, pero en ocasiones nuestro cuerpo nos envía señales que dejamos pasar. Lo más importante si sospechas o presentas síntomas como estos es acudir a tu doctor o doctora de Atención Primaria y exponerle tu preocupación. La detención de la diabetes es afortunadamente algo sencillo y los expertos cuentan con variedad de pruebas diagnósticas.

Un análisis de sangre o prueba A1C es lo más común. Miden los niveles de azúcar en la sangre precisamente a través de la hemoglobina y así pueden certificar en que estado se encuentra tu organismo. Además, hay ocasiones en las que no debes esperar a tener síntomas, ya que puede haber unos factores de riesgo que te conviertan en posible paciente en riesgo de desarrollar diabetes Tipo 2.

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, los más importantes serían: tener antecedentes familiares, sufrir sobrepeso u obesidad, antecedentes en prediabetes o diabetes gestacional, falta de actividad física y superar la edad de 35 años.

