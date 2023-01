Expertos alertan del aumento de casos de diabetes en jóvenes: podrían multiplicarse por 7 en las próximas décadas

La diabetes de tipo II, en la que juegan un importante papel distintos factores del estilo de vida modificables, lleva años aumentando su incidencia. Se trata de un prospecto preocupante, y muchas veces perdemos de vista la verdadera magnitud del problema; si las tendencias actuales continúan, esta enfermedad podría aumentar su incidencia entre los jóvenes casi un 700% para el año 2060.

Aumentos en la incidencia vs incidencia constante

Así lo advierte un estudio publicado en el medio especializado Diabetes Care y realizado por investigadores de los Centros de Control de Enfermedades estadounidenses (CDC). Concretamente, estiman que el número de jóvenes con diabetes (de cualquier tipo) crezca entre 2017 y 2060 en un 12% en ese país (desde 213.000 a 239.000) tan sólo con que la incidencia se mantenga constante en los valores de 2017.

No obstante, si la incidencia sigue creciendo al ritmo en el que lo ha hecho entre 2002 y 2017, las cifras se disparan dramáticamente, especialmente en el caso de la diabetes de tipo II, que es en la que intervienen más factores prevenibles: se espera que los casos aumenten en un 673%. La diabetes de tipo I también aumentará, defienden, aunque a un ritmo significativamente menor: un 65%.

Además, según el trabajo, el grueso de los nuevos casos se darán entre las personas de raza negra, lo que exacerbará las disparidades raciales que ya existen en el país norteamericano en cuanto a la diabetes tipo II.

Una llamada de atención

Las causas de estas tendencias alcistas tan pronunciadas no terminan de comprenderse, aunque estos autores creen que pueden incluir aspectos como la prevalencia cada vez mayor (en la población de Estados Unidos principalmente) de la obesidad infantil (un conocido factor de riesgo de la diabetes de tipo II) o de la diabetes en las mujeres en edad fértil, que a su vez aumenta el riesgo de obesidad en su descendencia.

Por eso, los CDC advierten de que estos resultados deberían servir como una llamada de atención sobre la importancia de cuidar el estado de salud, especialmente entre los más jóvenes.

Referencias

Thaddäus Tönnies, Ralph Brinks, Scott Isom, Dana Dabelea, Jasmin Divers, Elizabeth J. Mayer-Davis, Jean M. Lawrence, Catherine Pihoker, Lawrence Dolan, Angela D. Liese, Sharon H. Saydah, Ralph B. D'Agostino, Annika Hoyer, Giuseppina Imperatore. Projections of Type 1 and Type 2 Diabetes Burden in the U.S. Population Aged <20 Years Through 2060: The SEARCH for Diabetes in Youth Study. Diabetes Care (2022). DOI: https://doi.org/10.2337/dc22-0945