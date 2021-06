¡Los números SÍ dan!

“Los números no dan” afirmaba, no sin cierta resignación, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ante diversos medios de comunicación el Día de las Víctimas del Terrorismo. Y es una de las pocas verdades que los 'populares' han dicho en los últimos tiempos. Porque en ella reconocen, aunque sea de manera velada, el resultado de las elecciones electorales del pasado 10 de noviembre de 2019. Por cierto, Gamarra respondía al órdago, ya no sé si envenenado o simplemente desquiciado, que desde Ciudadanos Inés Arrimadas le había lanzado sobre una posible moción de censura al presidente del Gobierno, en un intento desesperado por volver a la centralidad mediática, ya que la política se la vilipendió su sucesor, Albert Rivera.

Su misión era que Pedro Sánchez no llegase a la Moncloa. La de los y las demócratas, que no lo hiciese la ultraderecha

“Los números no dan”… aunque intentaron que diesen. Los días previos a la investidura de Pedro Sánchez, la bancada de la derecha hostigó a diputados y diputadas de todos los colores políticos para evitar que los números le cuadrasen al líder socialista. Su misión era que Pedro Sánchez no llegase a la Moncloa. La de los y las demócratas, que no lo hiciese la ultraderecha. Y no son solo palabras. Debemos recordar hoy y siempre como Tomás Guitarte, el líder de Teruel Existe, tuvo que pernoctar en lugar secreto y seguro la noche anterior a la investidura. En 2020. Cuarenta y cinco años después de la muerte del dictador en España.

Han transcurrido poco más de 18 meses, pero ha sido un año y medio caracterizado por una pandemia que nos ocultó la sonrisa y nos nubló la mirada. A pesar de ello, hemos aprobado unos Presupuestos Generales del Estado y decenas de medidas públicas para construir un escudo social que no dejase a nadie atrás. La Navidad nos “regaló” la vacuna, y lo hizo en tiempo y forma, como avanzó el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Un “regalo” fruto de mucho esfuerzo, del compromiso y el trabajo de miles y miles de personas. Gracias a ellas, el 70% de la población española estará vacunada este verano. Todo ello hace que volvamos a recuperar el optimismo y la esperanza, tanto a nivel individual como colectivo. También en Catalunya.

Una etapa que nos devuelve a todos y todas la confianza en la política como instrumento transformador para dialogar, negociar y pactar un presente y, sobre todo, un futuro mejor

El pasado 22 de junio el Consejo de Ministros y Ministras aprobó la concesión de los indultos de los y las políticas independentistas que estaban en prisión. Y eso, sin duda, también simboliza el inicio de una nueva etapa. Una etapa que nos devuelve a todos y todas la confianza en la política como instrumento transformador para dialogar, negociar y pactar un presente y, sobre todo, un futuro mejor; en el que la convivencia vuelva a ser la base de la relación entre catalanes y catalanas, y entre Catalunya y el resto de España.

Mientras tanto, la extrema derecha y la derecha extrema continuarán haciendo una oposición furibunda con el único fin de enfrentar los territorios y su gente con fines electoralistas; sin aceptar, año y medio y una pandemia después, algo tan simple como eso, que vivimos en democracia, que la ciudadanía votó libremente y que el resultado que deben asimilar es precisamente ese, que respetando la soberanía popular: ¡los números SÍ dan!