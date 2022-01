La supresión de la aparición de Verónica Forqué en 'Masterchef Junior': ¿acierto o censura?

Finalmente, la aparición de Verónica Forqué en la final de Masterchef Junior se ha eliminado. Como si el programa hiciera algo malo emitiéndola tal cual se grabó en su momento. Pero no, Forqué no hacía nada malo en su reencuentro con el talent show. Hasta permanecía ajena a los comentarios que las redes sociales hacían sobre ella tras su paso por Masterchef Celebrity, como muchos de sus compañeros han comentado. Pero la televisión actual no vive ajena a los comentarios de las redes sociales, aunque no representen la realidad.

Verónica Forqué visitó Masterchef Junior como ex concursante, tal y como hacen muchos ex concursantes, que visitan otras ediciones y retroalimentan el universo que va creando el formato. Tras su muerte, su presencia podía ser un homenaje, pues el espectador ya sabe que el programa está grabado hace tiempo. Como cuando el también desaparecido Carlos Marín de 'Il Divo' apareció en la gala de fin de año de TVE de este año. Su actuación, grabada semanas antes de fallecer, no se retiró. El show la convirtió en un homenaje. Lo mismo podía haber sucedido con Verónica Forqué.

Sin embargo, en las redes se ha simplificado el suicidio de Forqué culpando a su participación en el talent. Ha calado ese relato sin que nadie tenga ni idea. Porque vivimos en una sociedad en la que se necesitan culpables rápidos y reconocibles. Y un show de éxito televisivo siempre es una morbosa diana fácil porque no causa indiferencia. Así se creó una tendencia de opinión que relacionaba la causa de su muerte con el hecho de que no estaba bien en el programa. Aunque ella dejara su paso por el programa por contagiarse de Covid y haya seguido trabajando con la misma productora, en esta final de MasterChef Junior y en la próxima temporada aún por emitir de Maestros de la costura, e incluso tenía un proyecto de serie con ellos.

Eliminar la secuencia intenta que las redes sociales no vuelvan a abrir el debate superado sobre la relación de MasterChef y Verónica Forqué. Ya se sabe, las redes tan pronto se indignan como olvidan aquello que reivindican desde esa ofensa convertida en un mero entretenimiento a la caza del retuit.

"Suprimir las escenas ya grabadas fomenta lo oscuro y lo secreto en lugar de volver a mostrarnos la luminosidad que siempre irradió la actriz"

Pero, a la vez, eliminar la aparición de Forqué evidencia cómo afecta a las cadenas un debate polémico que no representa la realidad del trabajo en la tele. Y, de esta forma, se termina dando la razón a aquellos que han reducido todo el complejo final de Verónica Forqué a su paso por un programa que, en realidad, fue el último gran papel de su vida. Suprimir las escenas ya grabadas incluso puede crear suspicacias de que se han retirado porque ella no estaba bien. Se fomenta lo oscuro y lo secreto en lugar de volver a mostrarnos la luminosidad que siempre irradió la actriz, seguro que también en la versión 'Junior'.

Es el problema creciente. Desde las cadenas se mira tanto Twitter y se le da tanta importancia, que las obras televisivas se terminan desvirtuando y hasta autocensurando. La aparición de Verónica Forqué en Masterchef Junior era informativamente relevante, pero no la veremos nunca por el miedo al qué dirán, por no resucitar un debate que estuvo plagado de simplificaciones. Aunque, en asuntos tan complicados, nadie sepa nada ni tenemos derecho a sentenciar qué pasó. Pero censuremos por si acaso.