Las y los socialistas españoles llevamos 142 años comprometidos en la lucha contra la desigualdad en todas sus formas. Somos los artífices de las principales políticas que corrigen las desigualdades que producen la discriminación y el sistema de mercado en la distribución de la riqueza. Somos los grandes protagonistas de las políticas más progresistas y avanzadas de nuestro país.

Es cierto que vivimos tiempos muy convulsos, donde cada día te levantas con noticias que te encogen el corazón y que hacen que sientas que los vaivenes de la política se asemejan a las curvas de una montaña rusa. Sin embargo, en este contexto, hay que destacar que la actividad política es una vocación de servicio a tu país, y a pesar de que algunos partidos se empeñen en denostar las instituciones y provocar una imagen de degradación de lo que significa el noble ejercicio de la vida política, lo cierto es que cuando vemos que nuestros esfuerzos dan sus frutos, volvemos al punto de partida: la verdadera política es la que consigue que los derechos sean los escudos de la justicia social.

El inicio de los trabajos de la Subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y por la Inclusión del Pueblo Gitano, en la sede del Congreso, contiene todos esos elementos necesarios para ser considerado como un hecho histórico, único, que además tengo el privilegio de poder vivir y experimentar desde mi posición de diputada socialista, y como mujer gitana que desde años, he remado, tanto a favor de las libertades y derechos de un pueblo que la historia ha pretendido darle una muerte social, como de otros derechos.

Porque la puesta en marcha de esta subcomisión es también una iniciativa liderada por el PSOE, que una vez más se sitúa en la vanguardia por los derechos civiles del Pueblo Gitano en nuestro país, que no es otra cosa que luchar por la democracia y por el cumplimiento de nuestra Carta Magna, aunque aún nos quedan muchas distancias para conseguir esa sociedad perfecta donde todos y todas podamos compartir el mismo espacio común en el que una niña gitana y una niña paya tengan el mismo paquete de derechos y de obligaciones; y en el que cada pueblo pueda aportar lo mejor de sí, de sus ideas, de su cultura y creencias .

Para los gitanos de España esta subcomisión supone algo más que un símbolo. No solo se trata de que por primera vez en nuestra historia democrática se haya puesto en funcionamiento un organismo en la sede donde reside la soberanía popular, en el que se van a debatir cuestiones que atañen a esta parte de la sociedad y en clave gitana, sino que nos encontramos ante un verdadero paso adelante en la lucha de siglos en defensa de nuestros derechos como pueblo, y como seres humanos.

Esta subcomisión confirma que los grupos que más necesitan el calor y el apoyo institucional, a pesar de las dificultades de este turbulento presente pandémico, no hemos dejado de trabajar incansablemente por nuestras metas, ocupando los espacios públicos que nos corresponden, y poniendo encima de la mesa realidades que, en ocasiones, resultan incómodas para una parte de la sociedad mayoritaria.

Es imposible en estos días no recordar a quienes dieron su vida durante tantos años de persecuciones crueles, injusticias, genocidios, encarcelamientos, exilios forzosos, que con su denodado ejemplo nos iluminaron el camino para conseguir los logros de hoy.

Ellos y ellas son nuestros referentes, pero del mismo modo no podemos olvidar que todo el trabajo que estamos realizando tiene como destinatarios a los gitanos y a las gitanas que viven este presente, y por supuesto a las generaciones futuras. Pero igualmente supone un reto para que los proyectos de vida de las personas gitanas no se vean obstaculizadas por un sistema desigual, discriminatorio y antigitano. Porque una vez más estamos demostrando nuestras ansias de participar en el progreso, y futuro de nuestro país.

Por todo ello, en esta oportunidad política que se nos presenta vamos a aunar todas las fuerzas posibles, y encontrar los consensos necesarios para alcanzar un pacto global que incluya a todos los poderes del Estado en la lucha contra el antigitanismo, verdadero enemigo del Pueblo Gitano y causante de la permitida y normalizada discriminación que hemos sufrido durante demasiado tiempo.

Sin que tenga cabida ningún tipo de ambigüedad ni demagogia ultra, tenemos muy clara la existencia de esta lacra que nos golpea sin piedad y a la que debemos poner freno, porque la igualdad, los avances, derechos y libertades son una vara de medir nuestra calidad democrática. Por eso, España debe continuar siendo el ejemplo revulsivo y el referente de las políticas más valientes y vanguardistas que la sitúan como el icono de la defensa de los derechos y libertades de nuestro continente europeo.

Por eso, desde este nuevo órgano de debate vamos a hacer un seguimiento especial a los avances en la aplicación de la nueva Estrategia Nacional 2021-2030, un documento sobre el que tenemos importantes esperanzas, y que deseamos sea decisivo a la hora de dar un salto cualitativo en la ingente tarea para favorecer la inclusión en todos los órdenes del Pueblo Gitano en nuestra sociedad.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a los primeros comparecientes en la histórica sesión celebrada el pasado 15 de febrero de 2022; Pedro Aguilera Cortés, director de la Federación de Asociaciones Gitanas Catalanas (FAGIC); Manuela Fernández Ruiz, activista social y responsable del Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació de la Generalitat de Catalunya; María Teresa Suárez Vega, subdirectora general de Participación, Desarrollo Humano y Territorial de la Fundación Secretariado Gitano; y muy especialmente a Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de Unión Romaní, y diputado de las Cortes Constituyentes de 1977.

La presencia de nuestro querido tío Juan de Dios, un auténtico referente del Pueblo Gitano en todos los ámbitos, no solo ha contribuido a otorgar prestancia, de la mano del resto de comparecientes, a una subcomisión que recién echa a andar sus primeros pasos, sino que se convierte en un verdadero y auténtico cambio a la hora de valorar la importancia que para España va a tener la creación de este espacio, donde a lo largo del desarrollo de los trabajos que se ya están llevando a cabo, la sociedad civil gitana va a tener un papel muy protagonista. Por ello, no quisiera dejar pasar inadvertido un hecho que pocas veces se ha podido observar, pues han sido cuatro comparecientes gitanos y gitanas los que que han debatido con tres diputados, en diferentes fuerzas políticas. Sin duda, un hecho insólito que en las páginas de la historia política quedará suscrito en el diario de sesiones en el templo de la democracia.

Sin duda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado decididamente que es el tiempo de la igualdad y de la equidad gitana. Lo hemos visto tras la inclusión de la historia y la cultura gitanas en los libros de texto escolares, un ejemplo más de cómo un Ejecutivo sensible y comprometido puede dar pasos de gigante en favor de la igualdad.

Decía Nikos Kanzantzakis que “cuando creemos apasionadamente en algo que no existe, lo creamos; aquello que todavía no existe es porque no lo hemos imaginado”. Mucho tiempo hemos imaginado los gitanos un mundo mejor. Hoy estamos en el camino de la mano del Partido Socialista, para celebrar y defender lo que hemos conseguido y reivindicar lo que aún nos queda por hacer para convertir nuestras aspiraciones en leyes. Porque la lucha por los derechos gitanos es la lucha de nuestro tiempo.