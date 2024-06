La madre del niño Gabriel revela que la productora paralizará el 'true crime' sobre su hijo: "Hay que aprender a consumir sucesos"

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha comparecido este martes en la Comisión de Interior del Senado para denunciar supuestas "irregularidades" que se estarían dando en la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada y "la intención espuria de la misma de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso", y ha reclamado a todos los grupos políticos un "pacto de estado contra la violencia, de cualquier tipo" que incluya la reforma del estatuto de las víctimas. "Nosotros no hemos matado a nadie, sus derechos [de Quezada, condenada a prisión permanente revisable] no pueden prevalecer por encima de los nuestros. A ella se le dan derechos pero los nuestros no se protegen", ha lamentado visiblemente emocionada.

"Nadie habla de la violencia mediática. Hay que aprender en medios y redes sociales a consumir sucesos" ha aseverado Ramírez, quien ha anunciado que este miércoles interpondrá una denuncia por la vía penal contra "hechos penales de gravedad" que se habrían llevado a cabo dentro de la cárcel y que no ha querido revelar para no entorpecer la investigación. De la misma forma, ha asegurado que la productora que estaba entrevistando a Quezada le ha manifestado su "voluntad de parar la producción".

Justo cuando se cumplen seis años y cuatro meses de la noticia de la pérdida del pequeño Gabriel, se ha celebrado una comparecencia inusual en el Senado. Inusual porque se ha tratado de una intervención a la que ningún partido político ha puesto impedimentos, tal y como ha destacado el presidente de la Comisión de Interior, el popular Fernando Martínez-Maíllo, porque ha estado cargada de una fuerte emocionalidad y porque los intervinientes se han permitido tutearse en lo que ha sido calificado como "una lección de vida" por parte del socialista José Manuel Franco.

Patricia Ramírez ha comenzado su intervención planteándose si el tema que se disponía a exponer era "suficientemente importante para quitarle tiempo por otros asuntos". Tras enseñar las figuras de los "pececillos" que ha llevado para los senadores y senadoras miembros de la comisión en nombre de su hijo y exponer un pequeño marco con una de las últimas fotos que le hizo al pequeño, en la que aparece con la famosa bufanda azul que Ramírez llevaba "porque aún conservaba su olor", la madre de Gabriel Cruz ha vuelto a denunciar la supuesta intención de grabar un documental sobre el asesinato de su hijo con la versión de Quezada. "Como si no hubiese tenido un juicio", ha reprochado.

Ramírez ha relatado de forma extensa su periplo por las diferentes administraciones tras enterarse "en un foro de jueces de vigilancia penitenciaria" de los supuestos permisos concedidos a Quezada para entablar comunicaciones por "audio" con periodistas. Unas acciones que se justificaban, ha expuesto la madre del pequeño asesinado, en que así la condenada, "que aún no ha sido ni siquiera declarada insolvente", podría hacer frente al pago de la condena por responsabilidad civil con los progenitores de Gabriel.

La mujer ha asegurado que el pasado 13 de mayo la directora de la cárcel de Ávila donde está interna Quezada les comunicó que el centro ha tomado medidas con la asesina de su hijo, sin embargo, "no tiene capacidad de contrastar" los hechos que la víctima denuncia y que "el centro penitenciario no puede asegurar que la relación entre la interna y los medios se lleve a cabo por otros medios como las comunicaciones escritas".

La intervención de Ramírez ha sido muy aplaudida por todos los senadores y senadoras, que han recogido el guante de su petición de firmar "un pacto de estado contra la violencia" que proteja a "todas las víctimas de cualquier violencia, la física, verbal y mediática". Ramírez ha planteado "extender" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en 2017 por todos los grupos políticos y que ha permitido mejorar la protección de las víctimas de violencia machista con más leyes y derechos.

"Si esa mujer tiene derechos, nosotros también, con la diferencia de que nosotros no hemos matado a nadie. Sus derechos no pueden prevalecer por encima de los nuestros. Pregunten a esas mujeres (las víctimas de la violencia machista) si permitiría que sus agresores cobraran desde la cárcel para contar sus casos", ha declarado Ramírez. "Si sale (el documental o serie) nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida", ha añadido.

"Hay que plantear que si uno da derechos, debe analizar las consecuencias y delitos que se pueden producir cuando estos se implementan, ver los puntos críticos de esos derechos para que estos no se conviertan en armas arrojadizas contra las víctimas. Creo en la prevención y en la reinserción, pero no para todo tipo de presos. Le están permitiendo que vuelva a lesionarnos la moral y el honor para pagarnos el delito contra la moral y el honor por el que ya ha sido condenada", ha planteado Ramírez durante su comparecencia.

"El consumo de la violencia no puede generar morbo y espectáculo, genera más violencia", ha abundado en relación a los diferentes 'true crimes' realizados sobre otros asesinatos mediáticos como el de la pequeña Asunta o el crimen de la Guardia Urbana 'El cuerpo en llamas'. En este sentido, Ramírez ha asegurado que "ayer [por este lunes] hablé con la dueña de la productora que estaba entrevistando a Quezada y me manifestó su voluntad de parar la producción. La invité a que me lo comunicara por escrito y le dije que si lo hacía, lo daría a conocer y me olvidaría de estos tres años de miedo".

En relación al estatuto de las víctimas, Ramírez ha pedido que se dote de presupuesto y recursos, al tiempo que ha clamado por mayor cobertura a la salud mental por parte de la sanidad pública. La madre de Gabriel Cruz ha solicitado asimismo "un plan de prevención del mal uso de las comunicaciones dentro de prisiones" por parte de los presos, especialmente los condenados por delitos de "especial violencia".

Al mismo tiempo, Ramírez, que ha manifestado su deseo de retirarse de la vida pública una vez gane esta batalla judicial, ha reclamado no politizar a las víctimas. "Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido. Las víctimas venimos a pedir ayuda a todos, no tiene nada que ver con la ideología sino con derechos básicos", ha aseverado. "Que esto sirva para una nueva cohesión social contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones", ha terminado.

Tras su intervención, Martínez-Maíllo ha reconocido quedarse sin palabras por lo "duro" del relato escuchado, que ha conmovido a todos los presentes, quienes han trasladado su apoyo a la madre de Gabriel. "Por días como hoy merece la pena dedicarse a la política", ha concluido el presidente de la Comisión de Interior.

La comparecencia ha comenzado a las 11.30 horas y puede verla completa aquí: