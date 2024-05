La madre de Gabriel Cruz ve un "lavado de cara" en el aislamiento de la asesina de su hijo: "Lo que está pasando es demencial"

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, considera que el aislamiento al que ha sido sometida Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, en la cárcel de Brieva (Ávila), es un "lavado de cara".

Fuentes penitenciarias han confirmado que Quezada, condenada a prisión permanente revisable, fue trasladada el pasado sábado a una celda de aislamiento después de que la madre del menor anunciara que interpondrá querellas judiciales contra la reclusa por supuestamente haber mantenido entrevistas para la grabación de un documental sobre ella.

"No sé nada, a nosotros no nos han trasladado nada y no entendemos absolutamente nada. Esta solidaridad no la entendemos", ha apuntado Ramírez, que también ha señalado que por parte del Ministerio del Interior o del juez de vigilancia penitenciaria no se ha informado a la familia sobre esta decisión.

"Es un lavado de cara porque si yo soy su amiga y estoy autorizada, o si soy un familiar o su abogado, se puede sentar alguien al lado, hacer la videoconferencia y volver a grabar. Me parece demencial lo que está pasando y, lo que es de traca, es que ordenen ahora el cacheo (de la presa) cuando lo saben desde el 27 de diciembre (que puede tener un móvil)", ha añadido la madre de Gabriel.

Fuentes penitenciarias han confirmado también que Ana Julia Quezada fue sometida a un registro en la cárcel, tras el que no se encontró nada relevante, y han insistido en que no hay indicio alguno que permita aventurar que disponga de un teléfono móvil para participar en una serie.

La madre de Gabriel ha querido aclarar que "jamás" ha dicho que "los funcionarios la ayuden a grabar" este documental: "He dicho que parece que tiene un móvil en la cárcel. Aparte que parece ser que hay complicidades de funcionarios y que se la está intentando grabar porque hay videoconferencias. Hasta ahí es donde puedo leer porque se va a abrir un procedimiento judicial", ha insistido.

Ha lamentado esta confusión y ha aseverado que se ha "obligado a ser clara" tras tener que volver a exponerse ante la opinión pública cuando desde la administración se podía haber "resuelto" y concluido todo este problema de forma "privada".

"No existen los ostracismos"

Por su parte, Esteban Hernández-Thiel, abogado de Ana Julia Quezada ha asegurado este jueves que su cliente ha sido aislada para garantizar su seguridad y no debido a las supuestas irregularidades en la grabación de un documental.

El letrado ha negado, en primer lugar, que él esté detrás de cualquier producción audiovisual: "Empatizo con el dolor de esta madre, la pobre vivió un drama pero este dolor la confunde; yo no me dedico a los negocios audiovisuales, si fuese así no estaría tirado por los juzgados todo el tiempo", ha incidido.

Al mismo tiempo, ha apuntado que en España existe la libertad de expresión y la prensa libre: "Hay medios que querían entrevistarse con ella (Ana Julia Quezada) y ella también estuvo de acuerdo en hacer esas entrevistas. En algún momento se las denegaron porque hay unos cauces; me pidió asesoramiento y yo la he asesorado y hecho los recursos, esa es mi función", ha explicado.

Hernández-Thiel ha subrayado que en este país "no existe la condena a muerte ni los ostracismos", por lo que su cliente tiene "derecho a comunicarse, como otros presos, que se han comunicado con medios. Está condenada y cumpliendo pena, pero eso no limita sus derechos constitucionales en cuanto a las relaciones con los medios de comunicación. O a expresar su opinión", ha insistido.

Sobre el aislamiento, ha aseverado que ya se ha adoptado esta medida en otras ocasiones porque "cada vez que se forma un revuelo mediático o sale algo en televisión sobre ella, hay presas que la amenazan y ella no tiene ningún inconveniente", ha añadido. Aunque ha recalcado que siente un "gran respeto" por el dolor de la madre de Gabriel, ha apostillado que el objetivo de la prisión es la "reeducación" y en la que "los presos conservan sus derechos".

Además, ha apuntado que, hasta donde él sabe, no existe un documental en marcha, sino que se trata de entrevistas solicitadas a su cliente y su figura, no así en la del pequeño Gabriel Cruz. También ha negado que Quezada tuviese un móvil en la prisión. "Le hicieron un cacheo, la han revisado, la han mirado hasta en las orejas y nada, nada", ha asegurado.

"Lo que sí es absolutamente cierto es que yo le he hecho recursos penitenciarios sobre eso y sobre otras cuestiones. Porque también la presión mediática ha hecho que parece que a esta mujer la traten peor que a un etarra. Cometió un delito, se la ha condenado, está cumpliendo la pena, pero tampoco vamos a pedir que la cuelguen de los pulgares, den latigazos y luego la troceen y la encierren", ha espetado.