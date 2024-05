Antonio del Castillo carga contra la madre de Gabriel Cruz en Twitter: "Los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales"

Antonio del Castillo, padre de la joven desaparecida en 2009 Marta del Castillo, ha cargado este miércoles contra la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, tras convocar una manifestación para parar los documentales sobre crímenes.

En una publicación de X, antes Twitter, en la que SOS Desaparecidos compartía el vídeo de la mujer en el que solicita "ayuda, auxilio, amparo y poder defenderse de los que pretenden lucrarse con el asesinato" de su hijo, el sevillano no ha dudado en señalar a Ramírez. "También estaba en contra de la prisión permanente revisable, que cada cual haga lo que quiera", ha dicho.

A renglón seguido, Del Castillo ha hecho hincapié en que las producciones conocidas como true crime, "ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales" y añade: "Mi hija no ha aparecido".

Como respuesta, Ramírez, que este martes aseguraba en su comunicado que ha recibido "todo tipo de propuestas para hablar del crimen de su hijo y que las ha rechazado", ha mostrado respeto hacia el padre de Marta del Castillo y le ha pedido que no cargue contra ella. "Estoy hablando de mi hijo Gabriel y del derecho -después de encontrarle- a su memoria y olvido. Usted está haciendo lo indecible por encontrar a su hija", ha señalado.

La mujer, además, ha apelado a la empatía. "Imagínese que usted está en mi situación y después de seis años no le dejan descansar y usted quisiera hacerlo. No la pague conmigo, Antonio, yo a usted le tengo admiración por su lucha", ha afirmado.

"Usted tuvo la suerte de que la Guardia Civil hizo un gran trabajo. Yo tuve la desgracia de que la Policía Nacional, solo daba coces y sigo padeciendo de ello", ha espetado el sevillano. "Yo tengo claro lo que no quiero. Digo no alto y claro y no firmo nada. Si se hace algo de mi hija lo denunció en el juzgado", ha finalizado, haciendo referencia al manifiesto y convocatoria de manifestación.