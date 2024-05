Crisis diplomática con Argentina, en directo | Albares convoca al embajador argentino en España y no aclara las posibles medidas que tomaría el Gobierno si Milei no pide perdón

La visita a España del presidente argentino, Javier Milei, y su ataque al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su mujer, Begoña Goméz, a la que acusó de "corrupta", han acabado con la llamada a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires. El incidente ha provocado una inédita tensión diplomática entre Argentina y España, que pone a prueba las históricas y trascendentales relaciones bilaterales entre ambos países, con fuerte peso económico y social. Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que ha convocado al embajador de Argentina en España para exigirle que Milei pida disculpas por sus palabras, aunque el Gobierno argentino ya ha subrayado que no tiene intención de hacerlo. Entretanto, el Ejecutivo no aclara qué medidas tomará de no tener lugar esas disculpas.

