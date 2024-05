Las acusaciones de Milei en Madrid abren un nuevo terremoto diplomático con Argentina

Dos semanas han pasado desde que se produjera el primer encontronazo entre España y Argentina. Fue el 4 de mayo cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, cargó contra el presidente argentino al sugerir que "ingería sustancias". Solo 15 días después, y aunque desde Buenos Aires dieran por zanjado el asunto, las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, en un mitin de Vox en Madrid han reabierto la tensión entre los dos países, hasta el punto de que España ha llamado a consultas sine die a su embajadora en el país. De hecho, la declaración institucional del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recalcaba que las acusaciones de Milei, que llamó "corrupta" a la mujer de Sánchez, se realizaron en suelo español, donde se le había recibido "de buena fe".

Las declaraciones de Puente llegaron como un terremoto al otro lado del Atlántico y que tuvieron respuesta por parte de la Oficina oficial de Javier Milei, que tildó de "calumnias" las palabras del ministro español de Transportes. El presidente argentino, entonces, ya cargó contra Sánchez. De hecho, instó al líder del PSOE a preocuparse de las acusaciones de corrupción hacia su mujer o los pactos con independentistas, que, en su opinión, "ponen en peligro la unidad del Reino". Además, le acusó de "poner en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte", idea que volvió a repetir este domingo en Vistalegre, donde acompañaba a Santiago Abascal en un mitin.

Tras el cruce de acusaciones, el PP pidió la destitución de Puente, pero el ministro tiró balones fuera y aseguró que, de saber la repercusión de sus palabras, no las habría dicho. Dos días después, Argentina dio por "saldado" el incidente, aunque la tensión sigue latente, más aún cuando Milei aterrizó el viernes en España –invitado por Vox– sin intención de reunirse con Sánchez ni con el rey.

Sin embargo, sus declaraciones en Madrid llevaron este domingo al Gobierno a decidir la retirada temporal de su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso. Albares exigió además al presidente argentino "disculpas públicas" tras elevar el tono contra la mujer de Sánchez, unas "gravísimas" declaraciones que, en palabras de Albares, "sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica, no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad".

"Se trata de un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España", denunció Albares.

Ante esta situación, el ministro contactó con todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo: "Lo he recibido de una amplia mayoría. El PP y Vox no se han pronunciado", manifestó. En este sentido, fuentes del PP señalaron que su labor "es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina". Así reaccionaron a la decisión del Gobierno de llamar a consultas sine die a la embajadora en Argentina y pedir a los grupos su apoyo: "De la estrategia del PSOE no participamos". "El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama para que el PP defienda a Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse", recuerdan.

Podemos, por su parte, no aclaró públicamente si ha apoyado o no al Gobierno a la hora de llamar a consultas a la embajadora en Argentina, y pidió que llamen a consultas también a la embajadora de Israel.

El que también se pronunció este domingo a través de redes sociales fue el Alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell: "La libertad política, la prosperidad, la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el debate público son pilares de la UE. Los ataques contra familiares de líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura. Los condenamos y rechazamos, especialmente cuando provienen de socios", escribió.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también hizo referencia el sábado a la participación de Milei en el acto de Vox del domingo. A su juicio, el mandatario argentino escogió la capital de España porque representa como sociedad "lo que ellos detestan y odian" como el feminismo, la justicia social, el estado del bienestar y la democracia.