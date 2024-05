Ribera anima a que el 9J sirva para "plagar" la UE de "progresistas" frente "señores con el brazo en alto y quienes los abrazan"

En plena resaca todavía de sus buenos resultados en las elecciones catalanas del domingo pasado, el PSOE ha presentado este miércoles en Sevilla su lista para las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, a las que concurre con el objetivo de que las fuerzas progresistas sean capaces de frenar a la extrema derecha y también a la "derecha cobarde" que "la abraza", para seguir defendiendo las políticas medioambientales del Pacto Verde europeo, el Estado del bienestar y la igualdad de derechos, y la paz, no solo en Ucrania, sino también en Gaza, donde tanto la cabeza de lista, Teresa Ribera, como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han insistido en el reconocimiento del Estado palestino.

"Cuando hay una crisis, importa quién está al frente de las zonas de decisión. Honestamente, no quiero ni hombres de negro para resolver crisis, ni señores con el brazo en alto, que se está volviendo a poner de moda según donde, no los quiero ni ver", ha clamado Ribera, en alusión a la extrema derecha que gana terreno en la UE y en concreto a las manifestaciones fascistas que vuelven a verse en las calles "Milán o Roma".

Pero el combate electoral del PSOE en las europeas del 9 de junio no será solo contra fuerzas representadas en España por Vox -partido al que no han citado-, sino también a los conservadores que asumen sus mensajes, sus políticas y que, como la propia Ursula von der Leyen, empiezan a apuntar a la posibilidad de pactar con ellas. En España se corresponderían con el PP, al que también, sin citar expresamente, tanto Ribera como Montero han dirigido críticas por no reconocer el fracaso del independentismo en Cataluña o porque "no les gusten" o les "pongan nerviosos" noticias como la revisión que la Comisión Europea haya revisado al alza la previsión de crecimiento de la economía española hasta el 3% del PIB.

"Ni a los que abrazan a estos señores, los aplauden y los jalean", ha censurado Ribera que ha proclamado en su lugar que quiere "instituciones europeas plagadas de gente progresista, convencida de que juntos somos más y más fuertes, de que nuestros valores importante, de que el mundo necesita democracia y derechos, progreso y oportunidades para todos".

"Grito por lo verde" y "generosidad" de Sánchez

El PSOE ha dejado clara su estrategia electoral, de frenar el paso a la extrema derecha y la derecha que contemporiza con ella durante la presentación oficial que este miércoles de su lista electoral en Sevilla, precisamente, donde este lunes Ribera firmó con los alcaldes de la zona de Doñana el protocolo para el desarrollo del parque natural, en aplicación de un acuerdo con la Junta para recuperar este paraje, en aplicación incluso sin aprobarse todavía de la polémica Ley de Restauración de Naturaleza que intentan frenar en Bruselas la derecha y la extrema derecha. "Si no llega a ser por el corazón de Europa, en Doñana lo que nos hubiera costado seguir adelante", ha apuntado la candidata Ribera.

Montero ha presentado a la todavía vicepresidenta tercera del Gobierno como "una mujer feminista, ecologista, que representa lo mejor del socialismo europeo" y como "un grito permanente por lo verde". De ella ha destacado su manera de negociar en los últimos años en Bruselas medidas para rebajar el precio de la energía o el Pacto Verde, que seguirá siendo seña de identidad de cara a las próximas elecciones. "El Gobierno y el PSOE ofrecen lo mejor que tienen para encabezar la lista y se desprende, os lo puedo asegurar y hablo en primera persona, de una de las personas que más ha aportado a la gobernabilidad de estos 6 años", ha dicho Montero, que ha añadido que lanzar a Ribera hacia Bruselas ha sido "un acto de generosidad que hace el presidente para intentar que en Europa brille con luz propia nuestro proyecto político".

Según ha ido desgranando Ribera en un discurso, al que seguirán a lo largo de todo el mes actos para desgranar el proyecto, el PSOE va las europeas para "trabajar por una agenda verde como elemento dinamizador en la agricultura, la innovación, la industria y los servicios ", ha dicho sobre una ley, que sigue sin aprobarse en Bruselas, muy denostada por la extrema derecha con el argumento de que perjudica al sector agrícola. "Es fundamental, la ley de restauración de la naturaleza, que podamos respirar aire limpio y no caigamos en enfermos", ha incidido Ribera, ha validado el trabajo de los eurodiputados socialistas que previsiblemente renovarán sus actas el 9J en temas que seguirán siendo bandera para los próximos años. "La defensa de la energía limpia para todos como motor de crecimiento, la salud global y el Estado del bienestar, las políticas, sociales, el salario mínimo", ha enumerado Ribera, que ha defendido también "el derecho sin aplica un doble rasero". "Europa es un bastión de la democracia y el derecho, pero solo se preservan si se defienden", ha asegurado.

En el ámbito internacional, ha clamado que "tenemos que defender ese doble Estado Israel y palestina, la defensa de la vida, de la dignidad y del orden internacional, porque sin reglas no es orden". Al hilo de la 'Europa de la defensa' que parece imponerse por encima incluso de lucha contra el cambio climático que hasta ahora ha sido una prioridad, Ribera ha señalado que la guerra no solo se libra en el campo de batalla tradicional, también el de la "desinformación" y el "fango", nuevos caballos de batalla del PSOE.

"La guerra de Ucrania nos ha mostrado que debemos defender a Europa frente a las agresiones de Putin, que los conflictos de ahora no son solo la versión cruenta de las bombas, también la utilización de la energía, de los alimentos y de la desinformación como armas de guerra", ha dicho.