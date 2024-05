El empleado de la Embajada de Ucrania al que le estalló la carta bomba de Pompeyo González: "Casi pierdo un dedo"

Un responsable de seguridad de la Embajada de Ucrania en Madrid ha testificado este martes en el juicio al jubilado de 74 años Pompeyo González, acusado de enviar cartas bomba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varias instituciones. El hombre ha asegurado que un anillo le salvó un dedo cuando una de ellas explosionó en su mano.

La Audiencia Nacional comenzaba este lunes el juicio a González, quien fuera funcionario del Ayuntamiento de Vitoria, detenido el 25 de enero de 2023 en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos). El fiscal pide para él 22 años de prisión por el envío de seis cartas con explosivos, entre noviembre y diciembre de 2022, para mostrar su rechazo al apoyo prestado a Ucrania.

En concreto las envió desde Burgos al Palacio de la Moncloa dirigida a Sánchez, al embajador de Ucrania, a la empresa Instalaza de Zaragoza -dedicada a la fabricación de material militar usado por el Ejército ucraniano-, al director del Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al embajador de Estados Unidos en España.

A su salida de la Audiencia Nacional, el acusado ha adelantado a los periodistas que durante la declaración que prestará el jueves ante el tribunal defenderá su inocencia respecto de los delitos que se le imputan y que espera que se haga justicia. Sin embargo, la Fiscalía le acusa de los delitos de terrorismo y de fabricación, tenencia, colocación y empleo de artefactos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. El hombre está en libertad provisional desde el 14 de abril de 2023.

Este martes responsables de seguridad de distintos destinos de las cartas han declarado que los sobres levantaron sospechas ya que venían sin un remitente y contenían una especie de cajita, por lo que establecieron los correspondientes protocolos de desactivación. No obstante, la enviada a la Embajada de Ucrania sí llegó a explosionar el 30 de noviembre de 2022 causando lesiones al encargado de seguridad.

La entonces secretaria del embajador de Ucrania ha testificado que ese día, como era habitual, recibió el correo y que sospechó de un sobre sin remitente dirigido al máximo responsable de la Embajada, por lo que decidió dárselo al responsable de seguridad. "Abrió el sobre, lo vio, me dijo que me apartara, salió al patio y escuché la explosión como de cinco o diez petardos", ha manifestado la testigo.

También ha declarado la víctima, que vio que el sobre contenía una cajita de color blanco y que cuando iba a comprobar su contenido enseguida se produjo la explosión. "Entreabrí un poco la caja estirando el brazo y la tiré al fondo de patio junto a un árbol al ver unos objetos metálicos sospechosos y se produjo la explosión, que me afectó la mano. Si no hubiera sido por el anillo que llevaba, que quedó desfigurado, habría perdido un dedo, y también me vi afectado en la cabeza por astillas y me quedé muy aturdido", ha detallado.

Dos policías han declarado como peritos que los artefactos, para cuya fabricación se requería cierta pericia, estaban en condiciones de producir lesiones a la persona que abriera cada sobre a consecuencia de la explosión que ello provocaba.