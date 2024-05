Las autonomías del PP presionan a Bustinduy por el "caos" con las tarjetas monedero y el ministerio les cita el 24 de mayo

Ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP han pedido este lunes al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que convoque de manera "urgente" el Consejo Territorial para abordar los "problemas técnicos" que denuncian que se están dando con la implantación de las nuevas tarjetas monedero. Los consejeros del ramo han mandado una carta al ministro en la que le exigen que adelante la convocatoria que en principio iba a fijarse para el próximo 17 de junio a este mismo martes por la tarde. Bustinduy, por su parte, ha respondido a la petición horas después de hacerse pública la misiva anunciando una reunión extraordinaria para dentro de diez días, el 24 de mayo.

Según la carta firmada por consejeros de la Comunidad de Madrid, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura e Islas Baleares, piden esa reunión ante la "gravedad de la situación" y para tratar la "falta de información" que consideran que hay en torno a este nuevo sistema, que viene a sustituir las habituales bolsas de alimentos por tarjetas canjeables en supermercados para familias vulnerables con hijos. La medida arrancó hace un mes, cuando el Gobierno puso estas nuevas tarjetas a disposición de las comunidades, que desde entonces son las encargadas de identificar a los posibles beneficiarios de este nuevo sistema, impulsado para desestigmatizar las llamadas colas del hambre y atajar la pobreza infantil.

Los territorios gobernados por el PP llevan desde entonces criticando el "caos" que dicen que ha provocado ese cambio y reprochando a Bustinduy que haya relegado completamente en las autonomías toda la gestión y "abandonado a su suerte" a las personas vulnerables que tienen que recibir esta ayuda. De ahí que este lunes recurrieran al reglamento del Consejo Territorial que permite la convocatoria de su plenario si lo pide un tercio de sus miembros y con una antelación de 48 horas.

Aseguran los de Feijóo que Cruz Roja —la entidad contratada por el Ejecutivo con una subvención de más de 100 millones de euros para arrancar con este modelo hasta 2025—no ha firmado todavía los contratos con las siete cadenas de supermercados en las que se podrán canjear las tarjetas.

"Además, el Ministerio no ha resuelto los criterios sobre cómo derivar a las familias al programa, el acceso de todas las personas vulnerables al mismo (más de 350.000 personas en España se quedarían fuera según está planteado ahora), si hay compatibilidad o no con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cuestiones no aclaradas sobre la protección de datos de las personas que recibirán una tarjeta monedero", añaden las mismas fuentes.

Reunión extraordinaria

Sea como fuere, el ministro de Derechos Sociales ha acabado convocando un Consejo Territorial Extraordinario para el próximo viernes 24 de mayo, con el objetivo de "evaluar la puesta en marcha" del sistema de tarjetas monedero que, recuerda, "deben gestionar los gobiernos autonómicos en colaboración con Cruz Roja Española".

Incide el ministerio en un comunicado que ese cambio de modelo recibió el visto bueno de todas las comunidades autónomas a finales de 2021; y que el mes pasado se comunicó a los gobiernos autonómicos que el sistema ya estaba a su disposición "para que comenzaran a identificar a las familias que cumplen los requisitos de acceso": hogares con niños a cargo y que cobren menos del 40% de la renta media.

Desde entonces, asevera el departamento dirigido por Bustinduy, el Ministerio de Derechos Sociales ha estado en "permanente contacto" con las comunidades, "respondiendo cualquier duda que se ha planteado" y respondiendo a las cartas enviadas por algunos gobiernos autonómicos. Además, incide, está previsto que el 30 de mayo se celebre una Comisión Delegada de Servicios Sociales, de carácter técnico, y que el próximo 17 de junio se mantenga el Consejo Territorial Ordinario que ya avanzó el ministro.

Bustinduy pide paciencia en la fase de arranque

El ministro de Derechos Sociales ya defendió el proceso hace una semana, durante su comparecencia en la Comisión del Senado para informar sobre las líneas generales de su departamento. Bustinduy apeló entonces a la calma y alegó que era "completamente normal" que surgieran dificultades durante esta "fase de arranque e implantación" del nuevo modelo. "Lo que espera la ciudadanía de los poderes públicos es que cooperemos para solucionarlo", aseveró.

Recordó también que, en todo caso, el programa de las tarjetas monedero es una herramienta complementaria, paralela, a las prestaciones que ya existen de los servicios sociales, y aseguró que "nadie se va a quedar sin ayuda". Para el ministro, las comunidades del PP están utilizando este asunto como "arma arrojadiza" para generar conflicto con el Gobierno central, en un proceso de "política miope y partidista de corto plazo" que, auguró, "será un bumerán". "Luego lo van a tener que gestionar a partir de enero y ya no va a haber nadie a quien echarle la culpa", espetó.