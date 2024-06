Dolors Montserrat: "El PSOE solo habla de ultra y radical, cuando lo más ultra y radical es dar la igualdad y el Gobierno a un prófugo"

La candidata del PP al Parlamento Europeo descansa en un céntrico hotel de Madrid. Le queda un largo día por delante: el acto principal de la campaña en la capital y el que será su tercer debate televisivo. Las últimas dos semanas las ha pasado viajando de provincia en provincia, 25 para ser exactos, arrastrando la anterior campaña catalana. Aun así, Dolors Montserrat saca fuerzas y tira de repertorio en su entrevista con 20minutos para dar en el penúltimo día de campaña las principales claves de unas elecciones que, reconoce, son menos conocidas para los españoles.

No por ello menos importantes. Al contrario: avisa de que España se juega "mucho", nada más y nada menos que su Estado de Derecho, el mismo que promete seguir defendiendo en Europa. Por esta razón, pide a los españoles que voten el 9J como si fuera la moción de censura contra la corrupción que, a su juicio, "acecha" a Pedro Sánchez y contra la amnistía. La popular muestra su hartazgo con respecto a la campaña que está llevando el PSOE. Cree que no tiene un proyecto para Europa y solo acusa a la oposición de "ultras y radicales" cuando "lo más ultra y radical es dar la igualdad y el Gobierno a un prófugo de la Justicia".

¿Qué tienen de especial estas elecciones con respecto a las anteriores?Nos jugamos mucho: la defensa del Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles en Europa. También, el campo y el mar. Tenemos que ayudar a que los agricultores no estén asfixiados a burocracia y luchar contra la competencia desleal y ayudar a los transportistas de productos alimentarios que ahora mismo están bloqueados en la frontera. Vemos a un Gobierno que ha abandonado al sector primario y a los transportistas.

¿Cuál deben de ser los objetivos principales de la UE en la nueva legislatura?La defensa del Estado de Derecho, que es el artículo dos del Tratado. Lo que no puede ser es que el Gobierno de España entregue la gobernabilidad a un prófugo de la justicia. Nadie en Europa se imaginaría al canciller alemán socialista entregando la igualdad de todos los alemanes a un prófugo de la justicia alemana. Vemos a un gobierno que señala a jueces, prensa y a la oposición y manosea las instituciones.

Esto podría servir para unas generales. Entiendo que los objetivos europeos trascienden a los problemas de España.Esto no es un problema de España, es un problema de Europa. El artículo dos del Tratado de la Unión habla claro de la defensa del Estado de Derecho. Fuera de la ley solo hay totalitarismos. El PPE, que somos la fuerza mayoritaria, hemos defendido siempre la defensa del Estado de Derecho en los 27 estados, porque sin democracia no hay libertad ni Estado del Bienestar ni no hay progreso ni empleo. Cada ataque que se le haga a la democracia española es un ataque a la democracia europea y a los valores de la UE.