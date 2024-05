Vox afirma que está negociando con Sanz entrar en el Ayuntamiento de Sevilla y el PP lo niega tajantemente

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha desmentido este lunes que haya acuerdo alguno con Vox para formar gobierno: "A día de hoy no hay pacto, ni hay negociaciones, ni hay ningún tipo de acuerdo cerrado de Gobierno con Vox ni con nadie". Así de tajante se ha mostrado el edil popular en respuesta a las afirmaciones publicadas esta mañana por Diario de Sevilla asegurando la entrada en el gobierno local de la formación de Santiago Abascal "tras las elecciones europeas", y cuyo anuncio se produciría "en junio o julio", de cara al verano.

Además, Bueno ha puntualizado que sí "ha habido conversaciones y negociaciones sobre temas puntuales importantes para que el Partido Popular pueda seguir gobernando esta ciudad" tanto con Vox como con el resto de las formaciones, entre ellos se ha referido a los presupuestos, que "lo único que tiene que haber es una abstención o el apoyo de algún grupo", insistiendo que, sobre este asunto, "ha habido muchísimas conversaciones", pero "en ningún caso negociando gobierno".

Cabe recordar que el ejecutivo de José Luis Sanz gobierna actualmente con mayoría simple, con 14 concejales, a dos de la mayoría absoluta, por lo que requiere del apoyo de al menos uno de los grupos de la oposición para sacar adelante los asuntos que conciernen a la ciudad. Uno de estos asuntos es el Presupuesto municipal, que desde enero de 2024 están prorrogados los de 2023 -aprobados por el anterior gobierno municipal socialista- toda vez que la oposición en bloque mostró su rechazo a las que hubieran sido las primeras cuentas públicas de Sanz.

En este sentido, Bueno ha insistido en que "los esfuerzos del alcalde y del equipo de Gobierno están centrados en tener una estabilidad presupuestaria e institucional, a la que no vamos a renunciar en ningún caso". Sin embargo, sobre la posibilidad de gobernar los cuatro años con presupuestos prorrogados, ha señalado que "la intención del gobierno es gobernar solo", si bien de cara al futuro ha esgrimido que "no se lo que pasará dentro de dos años, no se si se puede cambiar o no", pero "a día de hoy no hay pacto ni ha habido negociaciones de gobierno" ha reiterado.

Todo ello tras recordar la negativa del Partido Socialista a los presupuestos presentados, "pensando en sus intereses partidistas, dijeron no a más de 150 millones de euros de inversiones para Sevilla, a modificaciones presupuestarias esenciales para proyectos muy necesarios para la ciudad, en ocasiones yendo incluso en contra de lo que ellos habían prometido cuando eran Gobierno".

El PP nacional y regional niegan negociaciones

No obstante, para zanjar cualquier tipo de polémica al respecto, ha aludido a las declaraciones del PP nacional y regional que han negado las negociaciones en respuesta a las informaciones publicadas este lunes que señalan que hay un "pacto secreto" de gobierno que se estaría "negociando en la capital de España y en el que José Luis Sanz habría tenido un peso bastante importante".

Un hecho que el portavoz nacional Borja Semper lo ha descartado con "rotundidad", asegurando que "ni la dirección nacional del Partido Popular ni la dirección autonómica en Andalucía del PP ni la dirección local ni el gobierno de Sevilla están en ninguna negociación con Vox", a lo que ha añadido que "no hay ningún documento y no hay ningún pacto, desde luego, previsible en la ciudad de Sevilla", ha afirmado Sémper.

Asimismo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha indicado que no le consta que haya habido ningún acuerdo con Vox para el gobierno local de Sevilla, ni de dónde han podido surgir las informaciones al respecto, sobre las que se ha mostrado sorprendido. "Con total contundencia" lo ha negado también el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, que ha remarcado que "ya se ha desmentido públicamente desde el PP de Andalucía y también lo ha hecho el alcalde y el equipo de gobierno del Consistorio".

"No hay acuerdo, ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica, ni el secretario general, ni tampoco el equipo de concejales del Ayuntamiento de Sevilla han abierto ningún tipo de negociación, ni de diálogo en nada", ha subrayado, para enfatizar que "ni existe ningún texto, ni nada que se pueda corresponder con lo publicado".

Reacciones de la oposición

Las reacciones del resto de los grupos políticos de la Corporación sobre la posibilidad del pacto tampoco se han hecho esperar, empezando por la propia portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, que aunque ha aseverado que "no hay ningún pacto firmado" ha afirmado que "lo que sí hay son conversaciones o si quieren llamar negociaciones, que van por buen camino". Y ha remarcado que "ningún proceso electoral va a condicionar ninguna negociación".

Por su parte, el portavoz de grupo socialista, Antonio Muñoz, ha incidido en que "si se confirma el Gobierno PP y Vox, Sevilla será una ciudad que involucione", tras añadir que Sanz, desde este casi un año que lleva en el Gobierno, es sinónimo de una ciudad sin rumbo".

Desde Podemos-IU, su portavoz, Susana Hornillo, ha calificado de "pésima noticia" el 'supuesto' acuerdo alcanzado por PP y Vox para conformar un gobierno de coalición en el Ayuntamiento, y en este sentido ha asegurado que "Sanz ha premiado a Vox a cambio de su silencio en el supuesto caso de corrupción en Urbanismo", en referencia al pago de una comida de Navidad por parte de una empresa colaboradora de la Gerencia a los trabajadores de la misma, que ha sido denunciada ante la fiscalía.

Asimismo, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha augurado que de producirse la entrada de Vox en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla la ciudad sería "una ciudad peor, más insegura, más peligrosa para las mujeres, para los migrantes, las personas LGTBI".