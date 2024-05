Tamara habla de Yurena 25 años después: "No cantaría 'No cambié', ¿cómo voy a cantar eso?"

Tamara Valcárcel Serrano, celebra 25 años de carrera y, para la ocasión, ha dado una entrevista a Socialité donde ha hablado de su carrera, de su enfrentamiento legal con Yurena y de las críticas que ha recibido por sus retoques estéticos.

En cuanto a la relación que tiene con la intérprete de No cambié, con la que vivió un litigio por el nombre artístico, tal y como la bilbaína destapó en televisión, ha dicho: "Intentaron enfrentarnos durante mucho tiempo, yo nunca tuve nada contra ella. No cantaría No cambié, la verdad, estoy cantando canciones de la Jurado, ¿cómo voy a cantar eso? Es como si me dicen que cante por Karol G, pues no".

Hay que recordar que Tamara Macarena consiguió que la justicia le diera la razón, así que María del Mar Cuenca Seisdedos tuvo que buscar un nuevo nombre. Primero fue Ambar y, poco después, pasó a llamarse Yurena.

Tamara ha respondido también a todos aquellos que opinan sobre sus retoques estéticos y sus cambios de imagen. "Lo que opinen de mí no me afecta mucho, no me he operado lo que dicen que me he operado, me he operado otras cosas".