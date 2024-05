Revelan cuál es la complicada situación física y mental de Rodolfo Sancho tras el juicio de su hijo Daniel: "Están muy molestos"

Hace unos días, Rodolfo Sancho regresaba a España tras más de un mes en Tailandia apoyando incondicionalmente a su hijo Daniel durante todas las sesiones del juicio por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta.

No será hasta el próximo agosto cuando se haga pública la sentencia, aunque la defensa del cocinero español está satisfecha con cómo se ha desarrollado el juicio, en el que la Fiscalía no habría podido demostrar que hubo premeditación en la muerte del cirujano colombiano.

Convencido de la inocencia de su hijo y de que Daniel no será condenado a pena de muerte ni a cadena perpetua -sino a 8 años de cárcel por homicidio imprudente al tratarse de una muerte accidental fruto de una pelea entre ambos, que es lo que ha mantenido la defensa del chef desde un primer momento- el actor aterrizaba este miércoles en el aeropuerto de Madrid Barajas acompañado por dos de sus abogados, Carmen Balfagón y Ramón Txipirrás, que han asistido a la última semana del juicio contra el joven.

Muy serio, con aspecto cansado e intentando pasar desapercibido con una gorra, Rodolfo aseguró que está "todo bien", sin confirmar si está tranquilo y satisfecho con la declaración de Daniel, y si confía en que la sentencia sea favorable.

Este domingo, Jorge Borrajo, director de Semana, ha contado en el programa de TVE1 D Corazón cómo es la difícil situación personal que estaría atravesando el actor. Lo ha hecho en boca de Carmen Balfagón, portavoz de la familia.

"Viene de pasar unos días muy tensos. Lo hemos visto llegar al aeropuerto, muy cansado de un viaje que ya de por sí es cansado, pero, sobre todo, de pasar unos días muy duros", ha informado.

"Están esperanzados, que además hasta el propio fiscal en dos ocasiones ha dicho que es que no se puede demostrar que haya habido premeditación", ha asegurado, ya sobre el juicio del chef.

"Me ha querido remarcar un par de cosas que se están contando en España. Cosas que se han dicho, se han publicado. Entre ellas, se ha llegado a decir que se ha comprado al fiscal o al juez. Entonces lo que me dice es que están muy molestos con alguna de estas cosas, que además están perjudicando porque parece que en España no creemos en la justicia tailandesa y es todo lo contrario. Ella me dice que han tenido un trato y el proceso judicial totalmente transparente", ha dicho entonces Jorge Borrajo.