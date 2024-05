'Socialité' filtra la verdadera opinión del hijo de Manu Tenorio sobre Nebulossa: "Una anécdota bastante curiosa..."

Hace unos días, Manu Tenorio fue especialmente crítico con Nebulossa y su canción, Zorra, que este sábado acabaron en el puesto 22 en Eurovisión.

El cantante de música melódica mostró su desacuerdo con la interpretación del grupo de Ondara haciendo una comparación con el mundo del deporte: "Con todos mis respetos, pero en un equipo de fútbol, tú no puedes tener a futbolistas que no corran".

De esta forma, indicó, en declaraciones a Europa Press, que no se puede llevar "a gente que desafina" porque eso "no es una cuestión de gustos". "Yo soy mas del estilo de Pastora Soler, es mi gusto y los gustos son como las narices, cada uno tiene la suya", matizó el artista español.

Además, recalcó que su hijo no vería el festival este año y, en cuanto al mensaje de la canción, afirmó que le parece "bien" que sea reivindicativa, pero prefiere que "vaya una canción de autor a un festival de canción de autor".

Este domingo, Socialite ha filtrado la que se supone es la verdadera opinión del hijo del artista sevillano sobre Nebulossa. Según el programa, la ha dado en un photocall, donde el artista estaba junto a su hijo. "Me han chivado que, efectivamente, hemos visto que Manu Tenorio no ha querido hablar con nosotros del tema Nebulossa, pero creo que hay una anécdota bastante curiosa que me gusta", advertía este mediodía María Verdoy al conectar con Arnau Martínez, uno de los redactores del programa.

"Recordemos que Manu Tenorio ha sido muy crítico. Lo cierto es que hay una anécdota muy curiosa porque mientras le estaba preguntando a Manu Tenorio y Manu se iba, su hijo y su hijo con toda la libertad que hay en casa de Manu cogía el micro de Yola Berrocal y decía que a él le encantaba la canción, le encantaba el mensaje y le encantaba Mery de Nebulossa", explicaba el redactor, que aseguraba que no emitirían esas imágenes porque, aunque el hijo de Manu Tenorio estaba en el photocall, tenían que pedir permiso para sacarle en televisión y habían preferido no hacerlo.

"Pues a mí lo que me encanta es que en esa casa haya libertad de expresión, porque sabemos que el padre no opina así y el hijo tiene su propia opinión formada y que nos ha compartido además. Qué bien que en una casa pueda haber libertad", remataba, por su parte, María Verdoy.