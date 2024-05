Azcón, ante el informe de relatores de la ONU contra las leyes de concordia de PP y Vox: "Lo que dice es lisa y llanamente mentira"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado este viernes que lo recogido por el informe de los tres relatores de la ONU, contra las leyes de concordia propulsadas por el Partido Popular y Vox "es lisa y llanamente mentira".

"Si se hubieran preocupado de hablar con el Gobierno aragonés les habríamos explicado qué es lo que de verdad está ocurriendo y no habrían cometido errores de bulto como el que han cometido", ha explicado Azcón en declaraciones este viernes a los medios de comunicación, señalando que los relatores han estado "influenciados exclusivamente por la información que les ha trasladado el Gobierno de España".

Asimismo, el mandatario aragonés ha incidido en numerosas ocasiones en que "no se está tramitando ninguna ley". "No estamos tramitando ninguna ley en las cortes de Aragón, lo que se ha anunciado es un plan de concordia en el que todo el mundo pueda verse reflejado", ha explicado.

"No hay seriedad ni en el fondo ni en la forma"

Azcón también ha criticado "la seriedad" del informe internacional. "No hay seriedad ni en el fondo ni en la forma. Si lo conocemos a través de los medios en lugar de directamente avisar a la comunidad autónoma, deja en mal lugar a la ONU", ha aseverado.

"No han contado con más opiniones, no han querido tener la información de todas las partes y por eso han cometido errores tan importantes como decir que en Aragón se está tramitando una ley, lo cual no es verdad", ha reiterado el presidente aragonés.

Por ello, Azcón ha reclamado la necesidad de que el informe de los tres relatores de la ONU "se contraste" con la opinión de Aragón, destacando que el Parlamento autonómico "tiene capacidad de decidir" qué leyes se aprueban y cuáles se derogan.

Al ser preguntado por periodistas sobre si prevé la modificación del documento, ha reiterado que "todavía no lo han aprobado" y que el debate se abrirá "una vez esté tramitado". Aun así, se ha mostrado convencido de que "no va a tener enmiendas" pues, según ha asegurado, "todo el mundo se va a poder ver reflejado".