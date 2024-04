Sánchez retoma su agenda este martes con la reunión del Consejo de Ministros y participará en la campaña de Illa

Pedro Sánchez retoma su agenda pública después de anunciar su continuidad al frente del Gobierno y tras cinco días de "reflexión". Este martes presidirá la reunión del Consejo de Ministros como lo hace todas las semanas. También se involucrará en la campaña de Salvador Illa, asistiendo este sábado, 4 de mayo, a la Fiesta de la Rosa del PSC, que se celebra en Montmeló, según confirman fuentes del partido, que no descartan que pueda asistir a otros actos de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo.

El presidente del Gobierno canceló su agenda pública desde el 24 de abril, y no la ha retomado hasta hoy tras anunciar su continuidad al frente del Gobierno. Fuentes del PSOE señalan que durante estos cinco días, Sánchez seguía trabajando en los asuntos del Gobierno, aunque no se dejó ver en ningún momento, no hizo ninguna declaración pública, ni mandó ningún mensaje a través de redes sociales. Desde Moncloa confirman que presidirá el Consejo de Ministros que se celebra este martes, retomando así su agenda habitual.

Durante estos días también ha tenido que cancelar actos de partido y de la campaña catalana: tenía previsto asistir a uno en Sabadell con Salvador Illa el pasado jueves junto con la alcaldesa de la ciudad, Marta Farrés, así como a otro mitin ayer, domingo, en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Tampoco acudió el sábado al Comité Federal del PSOE en Ferraz, que finalmente se convirtió en un acto de apoyo y para pedirle que se quedase.

El siguiente acto de campaña que tenía previsto se celebra el próximo jueves, 2 de mayo, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), aunque de momento no está confirmado que vaya a asistir. Al que sí irá para acompañar a Illa será al del sábado, 4 de mayo, a las 11:30 horas en Montmeló, cuando se celebra la Fiesta de la Rosa del Vallès Oriental y el Moianès, según confirman desde el PSC.

Pese a que ya se había diseñado el cartel sin contar con la asistencia de Sánchez a la espera de que tomase su decisión, el PSC ya avanza que finalmente contarán con su presencia para apoyar a su candidato.

Precisamente, en una rueda de prensa desde la agencia ACN, Illa ha desvelado que estuvo hablando con Sánchez durante todo el fin de semana, en el que el sábado, desde Ferraz, dijo que le haría mucha "ilusión" que participase en la campaña aunque respetaba su "reflexión".

Este lunes y tras la decisión de Sánchez, Illa ha vuelto a invitarle a los actos de campaña previstos, aunque sin avanzar cuál ha sido la respuesta del presidente.

Habrá más información.