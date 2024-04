Illa reconoce que vio a Koldo García "una vez" pero niega que su ministerio contratara con la empresa de la trama

El exministro de Sanidad Salvador Illa, candidato del PSC a las elecciones catalanas, ha acudido al Congreso de los Diputados para comparecer ante la comisión de investigación sobre la compraventa de material sanitario durante la pandemia, que se celebra cuatro días antes de que empiece la campaña electoral de las elecciones catalanas. El socialista catalán ha señalado que el Ministerio de Sanidad "no contrató con Soluciones de Gestión", la empresa central de la trama, pero el popular Elías Bendodo le ha acusado de mentir a este respecto.

Bendodo ha aludido al sumario de la investigación que dirige en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno, en el que aparecen varios mensajes de WhatsApp en un grupo de investigados. "Nos acaban de avisar de que el ministro ha dado el ok. Estamos in", reza uno de los mensajes en referencia al titular de Sanidad. Salvador Illa ha admitido que "una sola vez" vio a Koldo García, cabecilla de la trama, en su ministerio.

"Le remití a los técnicos, que siguieron el procedimiento y no se contrató, yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer", ha zanjado Illa en respuesta a las preguntas de Elías Bendodo, el primero en interrogar al exministro. Más tarde, al contestar a las preguntas de la portavoz de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, Salvador Illa ha señalado que no sospechó de Koldo García y descubrió la trama en el momento en que leyó sobre ella en la prensa.

El candidato del PSC a las catalanas ha recordado que su ministerio compró mascarillas quirúrgicas a una media de 0,42 euros la unidad, frente a los 0,82 que gastó la Comunidad de Madrid. En cuanto a las FFP2, Salvador Illa ha subrayado que su cartera compró la unidad a 2,23 euros de media, mientras que la Comunidad de Madrid pagó 4,91 euros.

Pero ha asegurado que no traía a colación estos datos para lanzar "ningún reproche", dado que "lo prioritario no era comprar barato, era traer material". "El virus sacó a flote lo mejor de la sociedad española y lo peor de unos pocos, difíciles de detectar en aquel momento", ha subrayado el exministro.

El momento más tenso de la comisión parlamentaria ha sido el turno de preguntas de Gabriel Rufián (ERC), enzarzado en una discusión repleta de interrupciones con el candidato del PSC a las elecciones. "Ha dicho que no quiso hacer política durante la pandemia, pero dejó el ministerio para presentarse a una campaña electoral", ha arrancado Rufián, "también ha dicho que la cosa no iba de comprar barato, sino de comprar. Usted trabajaba con muchísimos millones de dinero público, entiendo que era un tiempo difícil pero debe dar explicaciones".

El republicano ha cuestionado la "seriedad" de la que "ha presumido" Salvador Illa y le ha preguntado "cómo es posible" que "el chofer de un ministro acabe siendo de los principales proveedores de material sanitario durante la pandemia". "Tiene que preguntárselo a quien lo nombró", ha contestado Illa, reiterando de nuevo que su ministerio "no compró" a la trama Koldo.

Rufián ha pedido al compareciente que definiera su gestión durante la pandemia, e Illa la ha tildado de "decente". "¿Pero qué tiene de decente pagar tres millones de euros por unos respiradores que nunca llegaron?", ha atacado el diputado de ERC. Así han transcurrido los quince minutos de interrogatorio del republicano, mientras Illa aseguraba que "un 3% del material comprado" por su ministerio sufrió incidencias y recordaba que compró el material a precios más bajos que otras instituciones.

Uno de los muchos escarceos entre ambos ha girado en torno a Patricia Lacruz, ex directora general de Cartera Común del Servicio Del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Lacruz fue una de las máximas responsables en la compra de material sanitario, de modo que Gabriel Rufián le ha preguntado al ministro por "la gestión" de su subordinada. El ministro ha dicho que tiene un "muy alto concepto" de Lacruz, pese a que este martes declarará como imputada en un juzgado de Madrid por el reparto de mascarillas "defectuosas", según ha confirmado Europa Press.

Gabriel Rufián ha dicho estar "profundamente decepcionado" antes de concluir con un último ataque: "Cuando a un cargo público le timan una vez, la culpa la tiene el timador. Cuando son dos veces, la culpa empieza a ser del cargo público. Cuando son tres, es que hay tomate".

De forma paralela, el exjefe de gabinete de Illa y expresidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha dado explicaciones en la comisión del Senado. Francos ha admitido que se reunió tres veces con Koldo García, una de estas con el aviso previo del ministro, pero el presunto comisionista no buscaba ningún "atajo" en las contrataciones.

En el Senado ha comparecido el propio Koldo García, que ha mantenido el silencio en casi todo momento al ser interrogado en el Senado. A lo largo de su comparecencia, apenas ha respondido alguna pregunta y solo se ha prestado a hablar para declararse inocente y denunciar que los políticos y los medios le han "crucificado vivo".

Salvador Illa tendrá que acudir el miércoles a la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado. A lo largo de la semana, la comisión de la Cámara Alta también tomará declaración a Patricia de la Cruz y a Alfonso Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) durante la pandemia. Entre otros, acudirán a la comisión el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el ministro Oscar Puente e incluso Luis Rubiales.