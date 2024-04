El PP responsabiliza al PSOE del alza de Bildu: "No es una buena noticia"

Para el PP de Alberto Núñez Feijóo, "lo más reseñable" de la jornada electoral en País Vasco es que Bildu haya conseguido "el resultado más alto de su historia". "Es una mala noticia", comenzó la secretaria general, Cuca Gamarra, desde la sede nacional del partido. A continuación, señaló a Pedro Sánchez como el máximo responsable de que los de Arnaldo Otegi hayan crecido seis escaños, logrando ser la segunda fuerza en Euskadi —la primera en Álava y en Guipúzcua—.

"Desde que Sánchez está en la Moncloa, Bildu no ha dejado de crecer gracias, en buena parte, al PSOE". Porque, según Gamarra, los socialistas se han dedicado los últimos cinco años a "blanquear" a un partido que no condena la violencia de ETA en Euskadi. En consecuencia, Sánchez ha hecho que este partido "sea visto por una amplia parte de la sociedad vasca como absoluta normalidad: el blanqueamiento de Sánchez a Bildu lo ha alimentado hasta alcanzar 33% de los votos y 27 escaños", valoró Gamarra.

En esta línea se manifestó el líder del PP, quien siguió el escrutinio desde la sede de su partido, acompañado por la dirección nacional. "Nadie puede obviar que la principal novedad de estos comicios es que ha ganado el blanqueamiento de Bildu perpetrado por el PSOE y eso ningún demócrata puede celebrarlo", advirtió en sus redes sociales.

Paradójicamente, los populares también achacan los dos escaños extra que se ha llevado del PSOE al "blanqueamiento" que habría impulsado con respecto a los abertzales: "Ese incremento de votos ha venido de la mano de ese miedo a que Bildu ganara las elecciones; es lo que ha podido movilizar a ese votante en última instancia", sugirió Gamarra, que poco antes ponía el acento en que el Gobierno de coalición "está en claro retroceso". Y es que en 2020, Podemos sacó seis escaños y en estas solo Sumar ha logrado uno, mientras que PSOE ha pasado de 10 a 12. "La coalición del Gobierno ha perdido fuerza: ha pasado de 16 a 13 escaños".

Una vez hecha la lectura de los otros partidos, la secretaria general celebró que el PP haya ganado un escaño. No obstante, admite que querrían haber sido protagonistas en la política vasca. "El PP se puso como objetivo crecer en porcentaje y en escaños, en las tres provincias vascas y lo hemos conseguido. El objetivo está cumplido, pero somos exigentes y queremos más, ser protagonistas en la política vasca y seguir manteniendo la tendencia al alza".

A las 20.00 horas, cuando la participación apenas superaba la mitad del censo, el PP enumeraba los posibles "hitos": si PNV baja, hito; si Bildu sube, hito; si la coalición del Gobierno [PNV-PSOE] no suma, hito; si Yolanda Díaz y Santiago Abascal no sacan escaño, hito. Es más, si Vox no consigue mantener su representación en la tierra de su líder nacional, el PP se lo tomaría como una ventaja de cara a las catalanas, ya que monopolizarían la marca constitucionalista.

No obstante, al mismo tiempo que dibujaba un escenario favorable para sus siglas en País Vasco, rebajaba sus expectativas: "Con siete u ocho escaños ya será un éxito", valoraba el equipo de Alberto Núñez Feijóo, que ponía el acento en que en ese momento contaban con seis escaños, pero dos pertenecían a Ciudadanos. Al cierre de los colegios electorales, toda la dirección nacional aguardaba los resultados desde la sede de Génova, 13. Feijóo no llegó hasta las 21.30 horas. A esa hora, con la mitad de los votos escrutados, había ganado un escaño más a costa de PNV o PSE.

Dos horas después de aquel vaticinio, los populares lograban absorber finalmente a Cs y crecer en un escaño en Álava. Por lo contrario, no cumplieron todas sus expectativas: ni ganaron dos escaños, como sí hizo PSE, ni absorbieron a Vox. Una victoria a medio gas, ya que tampoco alcanzaron su principal objetivo, el de ser clave en Euskadi.

"No está mal para nosotros", valoraba un alto dirigente. "Es el comienzo de la recuperación y reposicionamiento del PP en País Vasco", celebraba poco después el candidato popular Javier de Andrés, que se mostraba contento por haber crecido en votos y en escaños. Desde Madrid, el equipo de Feijóo asumía el crecimiento del PSOE, por encima del suyo. "¿Cómo no va a haber un rechazo a Sánchez en el territorio al que se lo ha dado todo?". Los populares sostenían de este modo que Sánchez solo sube en País Vasco, "como lo hará" en Cataluña" a costa de "demolerse" en el resto de territorios, donde el PP sí que ha ganado. Lo cierto es que los de Feijóo ya están en clave catalana. El martes viajan a Barcelona.