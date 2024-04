El PSOE coge aire en el País Vasco: contiene la mala racha electoral y se prepara para las catalanas

Los resultados del candidato del PSE, Eneko Andueza, en las elecciones de este domingo en el País Vasco han dado un respiro electoral al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también carrerilla para continuar el ciclo electoral en Cataluña. El PSOE perdió la mayor parte de su poder territorial en las elecciones autonómicas y municipales del 28M, y vivió un segundo batacazo en las elecciones gallegas, donde perdió cinco escaños que le precipitaron hasta su peor resultado histórico. Pero en Euskadi ha frenado la mala racha al lograr 2 escaños más que en el año 2020, apuntándose el mejor resultado desde que Patxi López fue lehendakari en 2012, lo que les mantiene en una posición clave en el tablero político vasco y les permite revalidar la coalición con el PNV sin depender de Bildu. "Es un bálsamo", resumen fuentes de Ferraz.

Además, este resultado tampoco afecta al PSOE en el Congreso de los Diputados, porque los abertzales ya avanzaron que los resultados en Euskadi no comprometerían sus pactos para sacar adelante el proyecto legislativo del Gobierno. No les preocupa eso ni el resultado histórico de Bildu: ha empatado a 27 escaños con el PNV y ha alcanzado cerca de 340.000 votos, pero esto también ha supuesto la evaporación de Podemos, que se ha quedado fuera de la Cámara vasca. El posible escaño de los morados era algo que les preocupaba, ya que podría desestabilizar el tablero en el caso de que Sumar se quedase fuera, pero no ha sido así. En el PSOE están también contentos por los resultados de sus compañeros de coalición, que han sacado un escaño y por los pelos. "Es muy buena noticia", apuntan al respecto.

En definitiva, los socialistas aseguran que están "muy contentos" con estos resultados, que alcanzan "el mejor de los escenarios" que tenían previstos. Vizcaya y Guipúzcoa han sido las provincias clave para ello, logrando un escaño en cada una. En la primera -un feudo histórico del PNV y la más poblada con un millón de habitantes- han subido casi 15.000 votos respecto a 2020; allí consiguieron su último escaño en el escrutinio. En Guipúzcoa también han conseguido unas 7.000 papeletas más que hace cuatro años, siendo Bildu el ganador en escaños y votos en esta provincia.

Pero con quien insisten en compararse es con el PP, "les superamos en todas las provincias". Subrayan que los populares recogen las mismas cifras que en 1990, mientras que ellos no las tenían tan buenas desde hace 12 años. Así, en Ferraz las primeras valoraciones han ido contra Génova y sus resultados en Euskadi, donde mantienen los mismos 7 escaños que en 2020. Tras conocer el escrutinio, la portavoz socialista, Esther Peña, ironizó al felicitar a Alberto Núñez Feijóo por "volver a equivocarse" al pronosticar que iba a haber un cambio de ciclo tras las elecciones generales. Y se lanzó contra el líder de la oposición, asegurando que su motor está "gripado" y la "gaviota popular ha vuelto a volar bastante bajo". "Suena al 'trata de arrancarlo, Alberto'", llegó a decir Peña, recordando aquella mítica frase que cumple ya 25 años en la que Luis Moya gritaba con desesperación a Carlos Saiz para que arrancase el coche y no perder así su tercer título mundial. Pero lo perdió, y por ahí quería ir la portavoz socialista.

"Vuelven a ser un dígito", señalan en alusión al porcentaje de voto, que se ha quedado en un 9,23%, aunque lo han mejorado respecto al 6,77% del año 2020. Sin embargo, fuentes socialistas interpretan sus resultados en el País Vasco, así como en Navarra y en Cataluña, como que el PP no sabe cómo ser clave en estos territorios. "¿Cómo pretenden gobernar España si no la entienden?", se preguntan al respecto.

Un impulso para las catalanas

Para el PSOE, estos resultados suponen un impulso para las elecciones catalanas, que se celebran el próximo 12 de mayo, en solo tres semanas. La campaña está a punto de empezar y ya no tienen tiempo que perder. De hecho, este lunes el candidato socialista en Cataluña, Salvador Illa, comparece en la comisión de investigación sobre la contratación pública del Congreso de los Diputados, y lo volverá a hacer este miércoles, pero a petición del PP y en el Senado.

El ritmo frenético de la política apenas deja un respiro para amortizar durante unos días los resultados en Euskadi, que les permiten revalidar el Gobierno vasco con el PNV y sin depender de Bildu. En sus primeros análisis creen que en esta legislatura estarán más fuertes, ya que el PNV ha perdido 4 escaños, al pasar de 31 a 27, mientras ellos han ganado 2, y que la noche electoral ha supuesto un bálsamo después de los últimos comicios en Galicia y el 28-M.