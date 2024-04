Llega a España el Smart Gravity 3D, un dispositivo robótico que promete cambiar el futuro de la neurorrehabilitación

Desde hoy, España se pone a la vanguardia de la neurorrehabilitación gracias a Smart Gravity 3D, un dispositivo robótico, único en el mundo, que promete, gracias a la inteligencia artificial y a la robótica, acelerar el proceso de recuperación de pacientes con distintas afecciones y lesiones neurológicas, como las medulares, la parálisis cerebral o el daño cerebral adquirido.

La encargada de traerla a España es la Clínica Glavic, situada en Madrid, que se convertirá a partir de hoy en la primera institución en el mundo ofrecer terapias con este innovador dispositivo.

María Teresa Vega, directora de la Clínica Glavic, califica esta terapia como "una revolución en el campo de la neurorrehabilitación robótica", ya que aúna el movimiento tridimensional y la inteligencia artificial más sofisticada.

Una de las bondades del Smart Gravity 3D es que permite, como explica María Teresa, trabajar con algunos pacientes ejercicios que antes era imposible, "al ser una suspensión vertical, y en antigravedad, podemos trabajar ciertos ejercicios con personas que están en silla de ruedas, tumbadas, y hasta con pacientes con un alto riesgo de caída. Son pacientes que, aunque tuviéramos otros dispositivos disponibles, no podíamos trabajar ciertos movimientos o ejercicios que el Smart Gravity Smart sí nos permite, porque con este dispositivo, los terapeutas tenemos el control absoluto", asegura.

Se trata, además, de un dispositivo muy versátil, que permite, no solo trabajar con todo tipo de pacientes, sea cual sea su afección, y de todo tipo de edades, sino durante todo el proceso de rehabilitación.

Así, por ejemplo, se puede trabajar con él desde que va en silla en silla de ruedas cuando llega por primera vez a la clínica hasta que ya ha conseguido manejarse con muletas, "podemos trabajar con el paciente en todas las posiciones, lo que nos permite, por ejemplo, tumbar o poner de pie a un paciente con lesión medular, nos permite extender todo el cuerpo… eso nos da la posibilidad de poder hacer con él un entrenamiento muscular más completo, exhaustivo y más rápido", explica.

Más hitos y más rápido

María Teresa asegura que, incluir esta nueva opción terapéutica en los programas de neurorrehabilitación, no solo permite agilizar el proceso, es decir, que los pacientes vayan alcanzando hitos más rápido, sino que, en algunos casos, permitirá llegar más lejos en la rehabilitación, conseguir hitos que a los que antes de este dispositivo no habrían llegado, "este dispositivo nos permite cambiar incluso el plan terapéutico que la mayoría de nuestros pacientes, porque nos permite abordar aspectos que antes no podíamos abordar. Pacientes que antes no podíamos tratar de una determinada manera, nos permitirá hacerlo, nos abre nuevas posibilidades, lo que supone que podamos llegar con ellos un poco más lejos", asegura emocionada.

El Smart Gravity 3D ofrece a los fisios nuevas opciones terapéuticas. Cedida

Eso se debe, además de a la versatilidad de la que hablaba Vega, a la inteligencia artificial y a que permite trabajar de un modo más ‘tridimensional’, "soportes de peso corporal, de marcha, de brazos…, tenemos varios, pero no que nos permitan trabajar con todo tipo de pacientes, porque el Smart Gravity 3D incorpora sensores que calculan el peso que puede soportar el paciente según sus características y nos va indicando a los terapeutas cuál sería la mejor opción para poder trabajar con cada paciente y con cada ejercicio".

Sirve, además, como complemento en el ejercicio que se realiza en máquinas de las que ya disponen, como "una plataforma de fuerza que ya teníamos y con la que trabajamos el control motor, el ejercicio terapéutico".

Vega también quiere dejar claro que, aunque este dispositivo es un avance enorme, siempre tiene que enmarcarse dentro de un programa más completo, intensivo (de más de 20 horas a la semana) y multidisciplinar adaptado para cada paciente, "es un complemento más. Aquí tenemos 18 aparatos robóticos y aunamos dispositivos de extremidad superior, con extremidad interior… siempre siguiendo el plan terapéutico que se plantea en la primera valoración a ese paciente. Utilizamos la robótica, pero como una herramienta más con todas las que trabajamos de manera transdisciplinar los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos que tratamos a cada paciente".

El Smart Gravity 3D es, sin duda, un paso grande, sobre todo un paso que ofrece esperanza a miles de personas afectadas con patologías neurológicas.