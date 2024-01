Carolina de Miguel: "Nuestro objetivo como médicos rehabilitadores es recuperar, en el mínimo tiempo, la máxima funcionalidad"

Si hay una especialidad médica vinculada a la discapacidad esa es, sin duda, la Medicina Física y Rehabilitadora, pues su objetivo es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades incapacitantes, aquellas que provocan una pérdida de capacidad funcional.

Pese a que es una especialidad en alza y que es cada vez más necesaria y demandada, es todavía muy desconocida, incluso entre los propios estudiantes de medicina. La Dra. Carolina De Miguel, presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), nos explica cuál es su labor y por qué debería potenciarse más desde los sistemas públicos de salud.

Es una especialidad relativamente moderna. ¿Cómo y cuándo surgió como tal?Lo que es la recuperación terapéutica con el ejercicio se hace desde hace muchísimo tiempo, pero no la especialidad no estaba establecida como tal, sino que surge tras la Segunda Guerra Mundial debido al gran número de personas que tenían secuelas físicas a causa de la guerra. Es España llega un poco más tarde, se constituye como especialidad en 1969.

La figura del médico rehabilitador no es muy conocida. De hecho, la suelen confundir con traumatología. ¿Por qué?Mucha gente nos confunde con los traumatólogos porque somos los que mandamos al fisio, pero nuestra especialidad es bastante más amplia, tiene muchas herramientas tanto para prevenir como para tratar y está formada por un equipo multidisciplinar, ya que abarcamos desde a, recién nacidos hasta ancianos, pero es normal, hasta mi madre nos confundiría (risas). Sin embargo, las diferencias son grandes, los traumatólogos atienden solo la parte osteoarticular y musculoesquelética y su labor es fundamentalmente quirúrgica, buscan operar, aunque no siempre lo hagan. Nosotros también atendemos a osteoarticular, y hacemos otras cosas, desde reducir el dolor y recuperar la funcionalidad, pero en muchas más especialidades.

Y entre los estudiantes, ¿es una especialidad demandada, conocida?No es de las más demandadas por los estudiantes, pero porque tenemos un problema, y es que no todas las universidades tienen la asignatura de rehabilitación, y la gente, lo que conoce, no lo elige. Si en el pregrado hubiera más formación, y en todas las universidades, la elegiría más gente.

Aunque depende de cada paciente, ¿la rehabilitación puede ser para siempre o sólo para un momento puntual de la vida?La rehabilitación no se entiende, como tal, para toda la vida, porque nuestro objetivo es que el paciente recupere, en el mínimo tiempo posible, las máximas funcionalidades posibles, pero también en darle estrategias para seguir gestionando su proceso crónico por sí mismo. Hoy en día, debido al envejecimiento de la población y al haber asumido otras patologías, como oncológicas, secuelas postcovid… es tan grande la demanda de rehabilitación que no podemos pensar en atender a todos los pacientes crónicos para siempre, porque somos una especialidad para tratar, pero también para prevenir la disfunción.

¿Cuántos médicos rehabilitadores hay en España?En Europa hay 3,3 médicos rehabilitadores por cada 100.000 habitantes, y en España estamos en el 2,6, es decir, por debajo, pero hay mucha variabilidad en función de las autonomías. Esto significa que debería haber más de los que hay, y esperamos que eso cambie, porque se están aumentado las plazas MIR. Ahora mismo, la especialidad se entiende para tratar lo que ya está ‘estropeado’, pero no se tiene en cuenta para prevenir, para que las cosas no se ‘estropeen’, que es otra de nuestras funciones. Y para que pudiéramos hacer mejor esa labor harían falta más médicos rehabilitadores, algo que sería, además, más barato a largo plazo.

La prevención es siempre más barata…Claro, porque si consigues que un enfermo que va a tener una limitación funcional severa, no la tenga porque intervienes antes, se pueda reincorporar a su actividad laboral. Esto, no sólo será mejor para su calidad de vida y la de su familia y para que sea más feliz, sino que va a tener ingresos, va a ser independiente y todo eso va a suponer un ahorro a largo plazo. Si a un niño con parálisis cerebral le atiendes desde el principio, les das herramientas, etc. lo va a tener más fácil para tener un trabajo, una vida plena y eso va a ser mejor para él, para su familia y para la sociedad. Ahora esto no solo no se hace, sino que la lista de espera en ciudades como Madrid, por ejemplo, es de cuatro meses, y eso es mucho, porque cuanto más tardemos en atenderlos, más larga será la rehabilitación. Se necesita dar respuesta a esa alta demanda asistencial, y ahora no podemos, hay mucho déficit de rehabilitadores.