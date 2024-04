El 29% de españoles es negacionista climático y más del 50% duda del coche eléctrico, no cerraría las centrales nucleares y abriría más

Un 58% de los españoles está favor de que se extienda la vida de las centrales nucleares que funcionan en España y un 52% apoya incluso la apertura de centrales nuevas, según una encuesta que muestra que el 70% que cree que el Gobierno "no está haciendo lo suficiente" para garantizar una transición "justa" y que el el 29% puede definirse como "negacionista" del cambio climático, bien porque cree que no es obra de la acción humana (23%) o porque, directamente, niega su existencia (6%).

En términos generales, el 68% cree que las políticas sobre cambio climático del Gobierno de Pedro Sánchez son "malas" -aunque los votantes del PSOE y Sumar las salvan y un 72 y 71% las cree "buenas"- según una encuesta que refleja las "cautelas" sobre la transición ecológica en una sociedad que vive la lucha contra el calentamiento global en el mismo ambiente de polarización que afecta a todo lo demás, con votantes de PSOE y Sumar y del PP y Vox formando en la mayoría de los casos bloques diferenciados. A pesar de ello, se acercan al manifestar sus dudas sobre el coche eléctrico o defender la agricultura de regadío.

También ocurre por lo que respecta a gravar con un impuesto extraordinario a las empresas energéticas. Lo apoyan dos de cada tres (64%), mayoritariamente los votantes de PSOE y Sumar y también un 53% de los del PP.

Sociedad dividida

Estos datos forman parte de la encuesta que la consultora beBarthet y la compañía demoscópica francesa Cluster 17 presentaron este jueves en Madrid. Se realizó entre el 2 y 4 de abril entre 1.511 personas mayores de edad y es el primer estudio en España sobre la percepción de la población acerca de las políticas de transición ecológica y sus resultados "revelan una sociedad dividida en cuestiones medioambientales, con profundas brechas políticas e identitarias", afirman sus autores. Los participantes "muestran posiciones cautelosas hacia la transición energética y las políticas climáticas, especialmente por parte de determinados sectores políticos y sociales".

Despliegue renovable

La preocupación por las consecuencias del cambio climático puntúa con un 6,9 sobre 10, más entre votantes del PSOE y de Sumar (8,3 y 8,6) que del PP (6,3) y de Vox (3,2). A la cuestión de qué habría que hacer, el despliegue renovable se ve mayoritariamente como "imperativo" (69%) pero también lo es, más todavía, que debe ser "ordenado" y controlando el impacto sobre el territorio, algo que piensa el 78% frente al 22% que apuesta por "acelerar todo lo posible" porque creen que tiene un efecto "mínimo en lo territorios". Curiosamente, las dos comunidades donde más se apuesta por esta segunda opción son Aragón (45%) y Canarias (37%), con gran cantidad de parques eólicos.

Es mayor el apoyo a instalar nuevos parques fotovoltaicos (80% frente al 20%) que eólicos (el 75% frente al 25%), en una visión que apoyan mayoritariamente salvo en Vox por la mínima porque el 51% está en contra de nuevos parques solares y el 72% de parques eólicos. País Vasco, Aragón y Baleares es donde más apoyo hay en ambos casos, cerca o superando el 90%.

Más centrales nucleares y por más tiempo

Junto a las renovables, la otra tecnología 'limpia' es la energía nuclear, para la que en España existe un calendario de cierre de centrales que empezará en 2027 y se completará en 2035. Sin embargo, la encuesta muestra un apoyo mayor. El 58% se muestra "a favor" y "bastante a favor" de extender el funcionamiento de las centrales nucleares, una opción mayoritaria entre los votantes del PP y Vox y que defienden el 39% de los del PSOE y Sumar.

Menor pero igualmente mayoritaria es la posición de quienes verían bien la "apertura de nuevas centrales nucleares en España", algo que piensa el 52%. Entre ellos, el 91% de los votantes de Vox, el 77% de los del PP, el 31% de los de Sumar y el 26% de los del PSOE.

Frente a las advertencias que se lanzan desde el Ministerio de Transición Ecológica de que la falta de agua hace cada vez menos viables los cultivos de regadío, el 74% piensa que "deberían tomarse todas las medidas necesarias para que [la agricultura] pueda disponer de agua frente a otros usos menos prioritarios", incluido un 55% de votantes del PSOE el 23-J. Solo el 26% cree que "la agricultura debería ser restringida, al menos en algunos casos" y que "la actual expansión de los cultivos de regadío es insostenible en un país en riesgo de desertización como España".

También en relación con el agua y la sequía, el 54% está en contra de "prohibir la construcción de piscinas privadas para ahorra agua", particularmente los votantes del PP y Vox, aunque también el 73% se opone a restringir el uso doméstico de agua en episodios de sequía para que esté disponible para la agricultura y el turismo.

Coche eléctrico vs biocombustibles

Quizá la cuestión que suscita opiniones más uniformes entre votantes de distintos partidos tiene que ver con el coche eléctrico, que apoya el Gobierno sin ambages, y una alternativa que mantiene como secundaria --los biocombustibles a partir de materias fósiles- y que, según este estudio, los encuestados consideran como primera opción.

Así, el 57% cree que "los coches eléctricos no son una buena solución para luchar contra el cambio climático" y el 23%, que son "la solución más rápida y directa", algo que solo cree el 39% de los votantes del PSOE, el 32% de sumar, el 20% del PP y el 3% de Vox. Sumando los que no lo ven así y no saben o no contestan, está el 61% de votantes del PSOE, el 68% de los de Sumar, 80% del PP y el 89% de Vox.

A pesar de ello, el 62% cree que "sería prudente que las administraciones facilitaran el reemplazo de coches viejos por coches eléctricos", más entre los votantes de la izquierda que entre los de la derecha, aunque la preferencia por "fomentar el uso de biocombustibles además de coches eléctricos" llega hasta el 84%. En concreto hasta el 89% entre los votantes del PSIE y el 86% de los del PP.

Hay casi unanimidad (94%) en la percepción de que la red de puntos de recarga "no permite conducir con la misma autonomía que un coche convencional". El 85% cree que las administraciones no dan "el apoyo necesario" para comprar coches eléctricos. Es menor el apoyo a una propuesta que aparece en el programa de gobierno de la coalición, la de suprimir los vuelos internos de menos de dos horas, apoyado por el 57% en esta encuesta pero mayoritariamente por los votantes del PSOE (76%) y de Sumar (89%), la formación que querría ir más allá y prohibir trayectos más largos.

Tráfico, vivienda y piscinas

Otra de las grandes apuestas en materia de descarbonización del Gobierno, la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades más pobladas con restricciones al tráfico no reúne el apoyo de más del 55%. La aprueban con un 89% los votantes de Sumar y un 69% del PSOE y la suspenden los del PP con un 55% en contra y del PP, un 88%.

Un 60% está en contra de "obligar a los propietarios de viviendas a realizar obras para mejorar la eficiencia energética", entroncando con una nueva ley de la UE que no fija tal obligación directa, sino ayudas fiscales y otros incentivos.

16 grupos sociales

Además de edad, recuerdo de voto, de si se vive en la ciudad o en una zona rural o nivel de ingresos, la encuesta segmenta a la población en 16 categorías que beBarthet considera pueden ser muy valiosas a la hora de diseñar políticas públicas -o de presentarse a unas elecciones-.

Perfiles como "multiculturalistas", "progresistas", "laboristas", "antisistema", "republicanos" y "socialdemócratas" suelen manifestarse más a favor de políticas verdes y los grupos calificados de "patriotas", anti-intervencionistas", "tradicionalistas", "autoritarios", "liberales" o "conservadores" se sitúan más lejos de como las plantea el Gobierno. En medio queda otros perfiles más oscilantes, como "los enfadados" o "los eclécticos". "La sociedad española está dividida en cuestiones medioambientales, como profundas brechas políticas e identitarias", concluye el estudio, que no siempre arroja conclusiones previsibles.

Así, por ejemplo, el perfil del negacionista climático en España es un votante de Vox que pertenece al segmento " patriota " y vive en un municipio de entre 3.000 y 10.000 habitantes del interior. Este grupo es también el más favorables a las centrales nucleares, aunque dentro de este grupo también se posiciona, de forma más sorpresiva un grupo joven y rural, caracterizado como "republicanos". También es inesperado que el votante de Sumar es más negacionista de el del PSOE, según la fragmentación de la encuesta.

En cuanto al coche eléctrico y los biocombustibles, llama la atención que grupos urbanos con orientación de izquierdas como los calificados de "progresistas" y "eclécticos" están más a favor de los biocombustibles como contrapunto a los coches eléctricos.

Sobre el abastecimiento de agua para la agricultura de regadío, la división en "clusters" muestra que se oponen más a restringirla los llamados "liberales" y "anti-intervencionistas" que la gente que vive en entornos rurales.