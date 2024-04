Sánchez resta importancia al retraso en la condena al ataque de Irán y no logra que Portugal reconozca el Estado palestino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resta importancia a la tardanza en la condena del ataque de Irán a Israel de este sábado. "Si un minuto antes, un minuto después, o un tuit más" no es lo importante para el jefe del Ejecutivo, sino la posición de España al respecto, que es la apuesta por la diplomacia, la legalidad internacional y la paz. En una comparecencia desde Moncloa, junto con el nuevo primer ministro portugués, Luís Montenegro, Sánchez ha reafirmado la condena a este ataque, que la oposición tilda de tardía y por lo que el presidente, a su vez, les pide "responsabilidad".

Los dos jefes de Gobierno se han reunido este lunes en Madrid por primera vez desde que Montenegro accedió al cargo y en el contexto de los contactos iniciados por el presidente español para intentar recabar apoyos para reconocer antes de verano a Palestina como Estado. Sánchez ha confirmado que mantiene su plan pese a la escalada de tensión iraní.

Aunque el primer ministro portugués ha abogado por la solución de los dos Estados y por la inclusión de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, no se ha sumado a los tiempos de Sánchez para que su país lo reconozca como Estado. "No vamos tan lejos como otros gobiernos en lo que se refiere al reconocimiento de Palestina porque consideramos que este consenso se tiene que alcanzar en el seno multilateral de la UE, este paso es relevante", ha aclarado.

El reconocimiento de Palestina ha sido uno de los temas que ha marcado esta rueda de prensa conjunta, en la que Sánchez ha asegurado que el ataque de Irán a Israel no altera su hoja de ruta para reconocer Palestina. A su juicio, ese paso es la única manera para sentar las bases de la coexistencia pacífica entre los dos estados. "La comunidad internacional ha tardado mucho tiempo y no va a poder ayudar a los palestinos si no reconoce su existencia", ha reiterado.

Ese ha sido el motivo de su gira por varios países de Europa, en concreto, visitó Noruega, Irlanda, Eslovenia y Bélgica, y que este lunes también trata con Portugal. Su intención era que una suma de países europeos diesen ese paso, como está decidido a hacerlo España, pero el primer ministro portugués no ha sido tan claro en los tiempos y las formas. Hay discrepancias y matices: el Gobierno luso busca un reconocimiento multilateral y ve en la evaluación del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Asamblea un "estímulo" para que su país de el paso. El Ejecutivo de Sánchez, en cambio, cree que si un Estado defiende que Palestina debe adquirir la plena membresía en la ONU, como es el caso de Portugal, "es coherente hacerlo de forma unilateral".

No ha sido el único asunto en el que no han compartido una visión conjunta. Sánchez se ha declarado "aficionado de la política" del ex primer ministro portugués Antonio Costa y, pese a admitir que la negociación aún se encuentra en una "fase muy pronta", ha señalado que reúne todas las cualidades para sustituir a Charles Michel como nuevo presidente del Consejo Europeo. "Costa es un gran político y amigo", ha resaltado Sánchez, en alusión a la gran afinidad política que compartían. Pero Montenegro, que representa a los socialdemócratas -la derecha en Portugal-, ha ofrecido una opinión dispar: "Yo tampoco soy tan fan de las políticas de Antonio Costa, pero eso no quita que tenemos objetivos comunes que abordar de manera conjunta", ha precisado.

Reafirma la condena a Irán y pide responsabilidad al PP

Ya en clave local, ha reafirmado la condena del Gobierno a Irán por los ataques del pasado sábado, después de las críticas de la oposición por no hacerlo con la suficiente prontitud. Sánchez publicó en la noche del sábado un mensaje en la red social X asegurando que el Gobierno sigue con "máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo" y pidiendo evitar "a toda costa" una escalada regional. "Estamos en contacto permanente con las embajadas en la región, que permanecen activas, para atender a los españoles en la zona", escribió en un primer mensaje pasada la medianoche. Ya el domingo por la mañana, añadió lo siguiente: "Tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, el Gobierno de España lo condena, como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes". También pidió responsabilidad y contención en la respuesta de todos los líderes internacionales para evitar una escalada aún mayor. Este lunes, ha restado importancia a esta cuestión y ha pedido responsabilidad "a todos los actores políticos en España", asegurando que su Gobierno está en la posición de la mayoría y reafirmando la condena.

En cuanto al reconocimiento de Palestina por parte de España, ha asegurado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "informa" a la oposición, y "si hay novedad" al respecto, será él quien informe a "toda la oposición". También ha añadido un chascarrillo dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Si me permiten una broma, ojalá venga al Palacio de la Moncloa”, ha dicho aludiendo a que la última reunión entre ambos se produjo en el Congreso de los Diputados a petición del líder de la oposición.