Page reclama a nivel nacional el mismo "nivel de entendimiento" que él tiene con Moreno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), ha apelado este sábado a que, a nivel nacional, haya "el mismo nivel de cordialidad, entendimiento y sobre todo respeto" que él mantiene con el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), al que ha puesto de ejemplo de relación entre comunidades.

La inauguración de una exposición por el 40 aniversario de la Casa de Castilla-La Mancha en Sevilla ha sido una nueva oportunidad para que ambos presidentes autonómicos demuestren públicamente la sintonía que tienen, a pesar de la diferencia de partidos.

García-Page ha señalado que "le iría muy bien" a la política nacional si hubiera la misma relación en el conjunto del país que entre las comunidades, en general, aunque "hay alguna excepción porque algunos ponen muy difícil lo de llevarse bien con ellos".

"Parece que estamos condenados a tener discrepancias, pero puedo decir del presidente de Andalucía, y es norma general, que hay un gran entendimiento", ha señalado.

Ha defendido que "no se crearon las autonomías para rompernos la vida entre 17" y ha subrayado que Andalucía y Castilla-La Mancha están "siendo fieles" a lo que se acordó en el 78. "No usamos las autonomías para ser menos o para rompernos, sino para intentar cooperar, y sabiendo que no somos 17 países", ha dicho.

Sin embargo, ha lamentado que cuando "otros" hablan de "pluralidad" lo que defienden es que "tienen derecho a más", pero "ser diferentes y plurales es riqueza, no puede ser la diferencia un arma arrojadiza contra el contrario, porque diferencia no es lo mismo que desigualdad".

En materia de financiación, ha recordado que Andalucía y Castilla-La Mancha tienen "intereses comunes" y ha cuestionado por qué lo de que paguen más los que más tienen vale para el IRPF "y no para los territorios", ya que "eso es romper el principio de igualdad y de unidad".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, en un breve discurso previo en el que no ha aludido a la financiación ni ha entrado en las disputas territoriales, ha bromeado sobre la habitual presencia de García-Page en Sevilla, y ha preguntado si querrá quitarle el puesto: "Lo vas a tener difícil, como yo lo tendría quitártelo a ti en Castilla-La Mancha", ha añadido.

A esa broma ha respondido después García-Page, que ha aprovechado para dispersar cualquier atisbo de duda política: "No tengo ninguna intención, lógicamente, de pleitear por ningún cargo, ni aquí ni fuera de Castilla-La Mancha, y a lo mejor ni en mi tierra".

Moreno ha resaltado la importancia de "invocar siempre el principio de igualdad entre españoles vivan donde quieran vivir, para tener los mismos servicios públicos y bienestar seamos de donde seamos, y ha dicho que se siente orgulloso de que García-Page sea partícipe "en el progreso de Sevilla, Andalucía y España.