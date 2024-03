Page vindica el "aguante" del PSOE, al que ve como "una autopista con varios carriles", pero avisa: "Hay cunetas"

El secretario regional del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presumido este sábado del "aguante" del PSOE, "único partido en España que no se ha tenido ni que refundar ni cambiar las siglas", ha comparado a la formación que lidera Pedro Sánchez con una "autopista, que tiene muchos carriles", pero ha advertido de que lo importante "es saber dónde están las cunetas, dónde no tienes que salirte".

García-Page ha hecho estas manifestaciones desde San Sebastián, donde ha participado en un coloquio junto al secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, a la presidenta de Navarra, María Chivite, y al presidente de Asturias, Adrián Barbón.

En este marco, donde los tres presidentes autonómicos han disertado sobre diferentes cuestiones que, a modo de moderador, iba deslizando Andueza, el también presidente del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, ha asegurado que "se han diluido" todas las formaciones que "enmendaron a la totalidad" el modelo del 78, criticando que "todos los que decían que no les representábamos se han dejado los cuernos por estar en el Parlamento".

En este hilo, se ha referido al vaticinado 'sorpasso' de Podemos al PSOE, que finalmente no llegó a producirse pues, a su entender, "ese momento de aguantar fue determinante, porque el que aguanta, gana".

"El que aguanta, gana", ha reiterado García-Page, que ha arremetido contra "la deriva populista en España, que inventa problemas nuevos a los que sólo ellos obviamente le pueden buscar solución, que a la postre no lo es".

Tras sacar pecho de que el socialista es el único partido que "no se ha tenido que refundar ni cambiar de siglas", ha reconocido que "tiene distintos carriles". "¿Para qué vamos a ir en un solo carril? Tenemos muchos carriles. Esto es una autopista. Lo importante es saber dónde están las cunetas, dónde no tienes que salirte", ha advertido.

Así las cosas, se ha quejado de que, en ocasiones, la gestión de los gobiernos autonómicos no capitalice en los resultados de los comicios regionales, en los que "se colaron 10.000 argumentos distintos".

"Es dramático. Te estás partiendo el pecho para hacer hospitales y para hacer no sé qué, y finalmente lo que termina decidiendo las elecciones no deja de ser esta contaminación ambiental que hay de la M-30 para adentro, que es como otra España diferente", ha condenado el líder de los socialistas castellanomanchegos, que ha criticado la "neurosis tremenda" en la capital del país, donde "unos poquitos periodistas, unos poquitos empresarios, mandan más que todos los demás juntos".

"Esto es algo que habría que analizar como un déficit enorme de lo que nos está pasando", ha dejado caer García-Page, que ha pedido "cultivar el valor de cuidar del Departamento de Recursos Humanos".

Así, ante el debate de que "primero son las ideas y luego las personas", ha precisado que "las ideas las tienen las personas", añadiendo que él intenta "que haya personas con ideas, porque puede ser que no las haya". "Lo importante son las personas con ideas", ha abundado.

"La caja registradora" que mueve al PP

A lo largo de la conversación con Andueza, Chivite y Barbón ha reflexionado sobre los motivos que llevan a los socialistas a la política y los que mueven al PP que, en su opinión, "nada tienen que ver".

"La clave está en que nosotros afrontamos las situaciones de crisis con la misma prioridad con la que estamos en la vida y participamos en la plaza pública, que es la política. ¿Que van bien las cosas? Repartimos y repartimos con prioridades. ¿Que van mal? Sabemos cuáles son las prioridades a no quitar, a no recortar", ha defendido el líder del PSOE en Castilla-La Mancha, que ha agregado que "mucha" gente que está en la derecha, "aunque no toda", se mueve por "la caja registradora".

En este punto y rememorando la crisis del COVID-19, ha agradecido que tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el que fuese ministro de Sanidad, Salvador Illa, en ese momento, "no se desentendieran", dado que las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas, reivindicado por tanto el papel de la cogobernanza.

Sobre este asunto concreto, ha dicho que "el temple, la paciencia y el coraje sereno" de Salvador Illa, al que le ha deseado suerte de cara a los comicios catalanes, "fue crucial".

De igual modo, ha indicado que ante momentos de crisis lo que prevale son espacios como la socialdemocracia, ideología política que ha vinculado al PSOE, que representa un modelo de socialdemocracia "no fanática".

El PSOE vasco, un símbolo nacional en el partido

En otro orden de cosas, en este acto con el que los presidentes socialistas han querido acuerpar al candidato a la Lehendakaritza, el también presidente del Gobierno castellanomanchego, tras defender que el País Vasco "es una referencia muy bien admitida, muy admirada, muy querida en España, sabiendo todo el mundo que cada territorio tiene su identidad" y que sus gentes son muy apreciadas, ha dicho que la referencia del Partido Socialista de Euskadi "es determinante".

"Es mucho más que un símbolo en el conjunto del partido en España, es una especie como de fuente, unas veces puede llevar un poco más agua, otras menos, pero no se seca nunca", ha valorado.