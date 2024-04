Se acabó la ley seca en Los Remedios en la Feria: hosteleros y comercios podrán vender alcohol en su horario habitual

Tras las quejas de hosteleros, comercios y vecinos de años anteriores no habrá 'Ley seca' en Los Remedios en la Feria de Abril y aquellos establecimientos que tengan licencia para ello podrán vender el alcohol y hielo en su horario habitual, algo que estaba prohibido desde hace varios años. El Ayuntamiento ha decidido acabar con esta medida al considerar que no ha conseguido acabar con las 'botellonas' en el entorno del Real durante esta fiesta.

Cabe recordar que hasta 2023 la limitación impedía también expedir agua y refrescos en envases de más de litro y medio y solo adquirir café, lácteos e infusiones en envases unipersonales, sin poder adquirir si quiera un brick de leche, desde las 16.00 hasta las 8.00 horas. Estas restricciones se flexibilizaron el año pasado, pudiéndose adquirir todas estas bebidas salvo las alcohólicas y el hielo a partir de las 16.30 de la tarde.

Y, en esta edición de 2024, tras "consensuarlo" con las principales asociaciones del sector, el Consistorio hispalense ha decidido mantener la misma normativa de venta y apertura para la hostelería y comercio que el resto del año, según han informao fuentes municipales este miércoles, pese a ser cuestionado sobre ello el día anterior el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, con motivo de la presentación del dispositivo especial de Feria, sin haber que este hubiese entrado en detalle al respecto.

Si bien, ya este miércoles la eliminación de dicha restricción se confirma tras haber sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en la disposición que recoge las normas de funcionamiento de locales destinados a hostelería, esparcimiento y actividades recreativas así como de venta de alimentos durante la Feria de Abril de 2024.

Para el Gobierno de José Luis Sanz las limitaciones a comercios y hostelería "no han reducido el fenómeno del botellón" en los alrededores de la Feria, sin embargo, sí han supuesto un "injusto castigo a los vecinos" de Los Remedios, que no podían adquirir los productos a los que el resto de sevillanos podían acceder libremente. Del mismo modo, las zonas que no tenían restricciones eran casi tan cercanas como las que sí tenían, han señalado.

Medidas contra el botellón

A este respecto, el ejecutivo local considera que la solución pasaría por "perseguir a los infractores". En este sentido, la Policía Local "vigilará con detenimiento" los alrededores de la Feria para evitar el consumo grupal de alcohol en la vía pública. Así como los establecimientos que se mantengan abiertos fuera de su horario de apertura, especialmente los que vendan alcohol a menores, que serán precintados en caso de incumplimiento.

Unas medidas que se van a reforzar este año a través de los 30 agentes tutores de la Policía Local, que realizarán una labor preventiva para evitar la venta ilegal, el consumo excesivo en jóvenes y estará vigilante de las zonas de mayor concentración como es la Plaza del Lápiz, en Los Remedios.

Durante estos días, las asociaciones de vecinos y comerciantes de Los Remedios han sido informadas de estas medidas a través de Cecop, según el Ayuntamiento con el "firme compromiso de las autoridades gubernativas y policiales de la Ciudad" para su cumplimiento.

Horarios de apertura , cierre y venta de alcohol

Como recoge el BOP, durante la Feria, los horarios de apertura y cierre de las actividades de hostelería y esparcimiento situadas fuera del recinto ferial regirán para estas actividades los horarios a las que están sometidas durante el resto del año, y en su caso el que figure en el título de la licencia de que se dispongan.

Y, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante el horario comprendido entre las 22.00 y las 8.00 horas del día siguiente en establecimientos en los que no esté autorizado el consumo (o en aquellos que dispongan de tal autorización, cuando se pretendan adquirir para no ser consumidas en el mismo).

Así mismo, la mencionada disposición recuerda que se consideran locales inadecuados para la venta y consumo de alimentos y bebidas, los destinados habitualmente a otros usos, como portales, quioscos, soportales, zaguanes, habitaciones de viviendas, garajes, espacios libres exteriores o interiores y locales en bruto (aun en régimen temporal), entre otros.