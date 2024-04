El Gobierno remata el acuerdo con el ICO para activar los 2.500 millones de euros en avales a jóvenes para la compra de vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el convenio con el ICO que permitirá poner en marcha los avales públicos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo para la compra de una vivienda, una línea dotada con 2.500 millones de euros que cubrirá hasta el 20% de las hipotecas firmadas bajo esta garantía. El Gobierno prevé que las entidades financieras empiecen a adherirse en mayo a esta iniciativa para que la ayuda pueda llegar lo antes posible a los futuros compradores.

"Hemos culminado en el día de hoy los trámites administrativos para movilizar una cantidad muy significativa que llevaban tiempo en tramitación y que culminan con este último acuerdo de Consejo de Ministros", ha informado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El convenio aprobado este martes por el Gobierno -que inició los trámites para poner en marcha estas ayudas a la compra de vivienda en mayo de 2023- está todavía pendiente de la firma por parte del departamento dirigido por Rodríguez y el ICO en los próximos días.

Una vez firmado, será el turno de las entidades financieras. Según las previsiones del Gobierno, está previsto que los bancos se adhieran durante el mes de mayo, para empezar a ofrecer la línea de crédito. El Ministerio de Vivienda ha informado de que el listado de entidades que se vayan incorporando al programa estará disponible en la web del ICO. Aquellas personas que firmen hipotecas con estas entidades y cumplan con los requisitos podrán beneficiarse de los avales públicos.

El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a una vivienda en propiedad a aquellas personas que sean solventes, pero no cuenten con ahorros suficientes para pagar la entrada a la hipoteca. Podrán beneficiarse de este instrumento aquellos jóvenes y familias cuyos ingresos no superen los 37.800 euros anuales por persona, un nivel de renta que se ajusta en caso de que se trate de una pareja o de que existan menores a cargo. En caso de familias monoparentales, el límite puede incrementarse en un 70% adicional. Los beneficiarios no podrán tener un patrimonio de más de 100.000 euros.

Estos avales públicos, para los que se exige residencia ininterrumpida en España durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo, cubrirán hasta el 20% del importe de la hipoteca. Ese porcentaje se eleva hasta el 25% si la vivienda cuenta con una calificación energética D o superior. Podrán solicitarlo los jóvenes y familias que compren su primera vivienda, siempre y cuando esta se convierta en su domicilio habitual y permanente. El Gobierno estima que esta medida facilitará la compra de hasta 50.000 pisos.

Podrán acogerse a esta línea de avales los préstamos firmados hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque el Ejecutivo se reserva la posibilidad de ampliar el plazo hasta 2027. El aval será gratuito tanto para los compradores como para las entidades financieras y los beneficiarios tendrán un plazo de diez años para su devolución. El Gobierno confía en que esta medida sirva para liberar el mercado del alquiler en zonas tensionadas.