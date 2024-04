El PP evita de momento citar a Sánchez en el Senado por el caso Koldo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá en la comisión de investigación que ha impulsado el PP en el Senado para abordar el caso Koldo. Al menos de momento. Los populares han presentado este lunes una primera lista con 56 comparecientes que estarán obligados a responder a todas las preguntas sobre su relación con la compra de mascarillas en pandemia. A falta de conocer todos los nombres, la portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha avanzado que no llamarán al jefe del Ejecutivo, pese a acusarle de callar pese a conocer lo que pasaba en las filas socialistas. "Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones. No está en la lista, pero está abierta a que pueda estar", ha justificado García.

Habrá ampliación.