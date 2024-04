PP y PSOE se enzarzan en la campaña vasca con críticas cruzadas a la mujer de Sánchez y al dos de Ayuso

Los dos grandes partidos están ya plenamente inmersos en la campaña electoral vasca, y este domingo, dos de sus portavoces se han enzarzado en críticas cruzadas en las que los objetivos eran la mujer del presidente del Gobierno y el número dos de la presidenta de Madrid.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que ha participado en un acto del partido en Ribavellosa (Álava), ha acusado a Pedro Sánchez, de recurrir a "cortinas de humo" para tapar una corrupción que afectaría a "su partido, Gobierno y entorno familiar más cercano".

Bendodo cree que el Gobierno se dedica a "no gobernar" y en cambio, no hace sino "resistir y ceder ante los independentistas". "Enfrentamiento, nula gestión y ahora corrupción", ha resumido.

El portavoz popular ha recordado que cada vez que se ve en "un lío" Pedro Sánchez "se va al extranjero o saca a pasear la guerra civil", y que esta semana han ocurrido "ambas cosas".

"Esa es la estrategia... cortinas de humo, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española y que afecta a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más cercano. Y ni ha dado explicaciones en su partido, ni en el gobierno, ni en su entorno", ha dicho Bendodo en Álava.

"En el Partido Popular no tenemos ningún afán persecutorio contra nadie. Queremos que se den explicaciones. Lo que estamos conociendo cada día del caso PSOE, que empezó Ábalos y Koldo, es que afecta a seis ministros, a la presidenta del Congreso, al secretario de Organización del PSOE actual y al anterior", dijo Bendodo, que cree que si Sánchez permanece "callado, por algo será".

Bendodo, que dice que el caso Koldo tiene "mucho recorrido" y es "extremadamente grave", ha recordado que Sánchez "recorrió España junto a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán" con el objetivo de ganar las primarias socialistas, ha incidido en que todos ellos son ahora "los protagonistas de la trama de corrupción".

"Los que se subieron al coche para ganar las primarias son los que estuvieron en el gobierno después con él, en un lado o en otro y son los cabecillas de la trama, que, insisto, no lo dice el PP, que lo dice el sumario y las investigaciones de la Guardia Civil", ha dicho el político popular.

Bendodo se ha referido también a la mujer de Sánchez, a la que ha criticado por autodenominarse como "especialista en captación de fondos" de manera que "consigue los negocios y luego los paga su marido, que es el presidente del Gobierno aprobándolo en el Consejo de Ministros".

"Es que no te lo puedes creer. Pues esto pasa en nuestro país. Todo lo que estamos conociendo del vínculo más cercano del presidente del gobierno se resume en esto. La mujer del presidente conseguía negocios y el presidente los pagaba aprobándolo en el Consejo de Ministros", ha dicho.

Bendodo exige "una explicación" y ha sostenido que "si no lo desmienten, será verdad". "Lo más fácil de todo esto es, si no hay nada, dar explicaciones. Desde el Partido Popular pedimos explicaciones a Sánchez de todo esto que estamos viendo cada día en los medios de comunicación", ha dicho.

Patxi López: "Son insultadores profesionales"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha intervenido en un mitin en Santurce (Vizcaya), ataviado con una bufanda del Athletic Club con motivo de su victoria en la final de la Copa del Rey este sábado.

López ha acusado al PP de "cargarse las leyes de memoria, ser negacionistas, machistas, alimentadores de bulos e insultadores profesionales" y ha arremetido específicamente contra el senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Según López, a Serrano lo hay que "sacar" de la política porque "denigra y envilece" con actuaciones como la "falta de decoro y machismo frívolo" que utilizó contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

El portavoz socialista en el Congreso dice que en el País Vasco "a la derecha, no se la espera porque no está. Y no me extraña, porque vemos día a día lo que significa el PP allí donde tiene la oportunidad de gobernar: se cargan las leyes de memoria, son retardistas del cambio climático, negacionistas, machistas, privatizadores de los servicios públicos, propagadores de discursos de odio, alimentadores de bulos e insultadores profesionales", ha dicho.

"En Euskadi no queremos gente como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la mano derecha de Ayuso, que el otro día hizo la intervención política más lamentable que he visto yo en mi vida, tratando a la mujer del presidente del Gobierno con una falta de respeto, una falta de educación, con una falta decoro, con un machismo frívolo lamentable", ha sentenciado Patxi López en Santurce.

El portavoz dice que "esta gente" no la quiere en el País Vasco, pero "tampoco la queremos en política". "Esta gente denigra, envilece la política y me da vergüenza a mí decir que yo me dedico también a la política cuando como él, él no debiera de estar en política en este país", ha agregado, para después decir que "alguien debiera de sacarlo de ahí".