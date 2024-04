El PP confirma que citará a Illa a la comisión de investigación sobre el caso Koldo

El Partido Popular ha confirmado este sábado que llamará al exministro de Sanidad y candidato del PSC a presidir la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, para que comparezca en la comisión de investigación que ha impulsado en el Senado con el objetivo de indagar en el 'Caso Koldo'. La investigación versa sobre Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, por el cobro de presuntas comisiones ilegales en la venta de material sanitario defectuoso a distintas administraciones públicas.

Así lo ha anunciado en Barcelona la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, durante el acto de presentación de sus listas completas a las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 12 de mayo, un acto que aprovechó para incidir en que su partido tiene el "firme propósito" de "conocer todo" lo que ocurrió durante la pandemia con la contratación pública "afecte a quien afecte".

Bajo esta premisa, el PP ha decidido anunciar este sábado el tercer nombre de su lista de comparecientes y confirmar a Illa, con las elecciones catalanas en el horizonte. Fúnez no ha dado cuenta de los tiempos, pero la voluntad del principal partido de la oposición es que los dirigentes citados desfilen por la comisión de investigación lo antes posible, por lo que el líder del PSC podría tener que declarar sobre la compra de mascarillas antes de la cita electoral.

Illa se suma de este modo a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuyas comparecencias fueron confirmadas al principio de esta semana.

Se espera que en los próximos días el PP siga anunciando el resto de nombres que integran su lista de comparecientes. La oposición ha optado por confirmarlos uno a uno y ha amagado con la posibilidad de llamar también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Héctor Gómez, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Incluso a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, aunque en su caso por sus relaciones laborales con empresas que recibieron fondos públicos.

Sin embargo, los populares insisten en pedir explicaciones al Ejecutivo de Sánchez antes de anunciar nuevas comparecencias. De hecho, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que no tiene "ningún interés" en llegar al extremo de citar a la mujer de Sánchez porque no es su "forma de hacer política", pero advirtió de que tomará medidas "en defensa" de los intereses de los españoles si Sánchez no da unas explicaciones que en Génova consideran que son "imprescindibles".

Elecciones catalanas

Respecto a las elecciones catalanas, Fúnez ha reiterado que el PP representa "la candidatura de la libertad" y de la "defensa de la Constitución y el Estatut", y ha equiparado a Illa con los candidatos de ERC y Junts, Pere Aragonés y Carles Puigdemont. "Votar a Illa, a Esquerra o a Junts es lo mismo. Sánchez e Illa se han convertido en los mayores impulsores del independentismo", ha ahondado.

Además, ha avisado de que el PP no permitirá que Cataluña "siga siendo el campo de juego del reparto del poder de los mismos aun saltándose la ley y pisoteando la igualdad de todos", y ha preguntado entonces si los catalanes "quieren más poder para Sánchez, Puigdemont y Aragonès o si quieren libertad para todos dentro de la ley".

Asimismo, ha afirmado que la candidatura del PP es también la de "la responsabilidad" porque pretende "dejar de hablar de la agenda de los políticos para empezar a hablar de la de los catalanes" y "su día a día". "Con sus preocupaciones, anhelos y esperanzas", ha continuado Fúnez, quien apunta así a la sequía, la inseguridad, la okupación y la fiscalidad. "El proyecto independentista ha fracasado porque los catalanes no viven mejor", ha apostillado para afear a Junts y ERC que recurran a sus aspiraciones separatistas para "tapar la mala gestión de los servicios públicos" en Cataluña.

Por último, se ha mostrado convencida de que Aragonés comparecerá este lunes en la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para desvelar sus "pactos secretos" con Sánchez y la posición del Gobierno con respecto a la convocatoria de un referéndum de independencia.