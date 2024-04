Feijóo hace guiños a unas posibles generales en plena tensión entre Sánchez y sus socios por las vascas y catalanas

Alberto Núñez Feijóo ha dedicado la semana de su segundo aniversario al frente de Génova a hacer guiños a unas posibles generales. Lo hace desde la oposición, tras ganar el 23J pero no gobernar la Moncloa, y en plena tensión entre Pedro Sánchez y sus socios independentistas por las elecciones vascas y catalanas de esta primavera. Su equipo asegura que no contempla seriamente el escenario de un adelanto electoral a nivel nacional, pero él ha colado su mensaje en las apariciones de la semana.

Precisamente el día en que cumple dos años como líder del PP, Feijóo urgió a la plana de su partido a que estén "listos" ante un posible adelanto de las generales. Feijóo reconoció ante los suyos que este escenario no depende de él. Ni siquiera del Gobierno que "prefiere una España en decadencia y un PSOE sin futuro, que un Sánchez sin Moncloa y sin Falcon", sino del prófugo y candidato a la Generalitat por Junts, Carles Puigdemont. El popular avisó ante los diputados, senadores y presidentes autonómicos que acudieron a la Junta Directiva Nacional que en cualquier momento el catalán puede pulsar el botón electoral. Un botón que, en todo caso, no podría encenderse hasta el 30 de mayo que es cuando se cumple un año desde que Sánchez disolvió las Cortes para convocar las generales en julio.

Fuentes del PP rebajaron sus palabras. Si bien incidieron en la misma tesis que manejan en el partido desde que Sánchez logró su investidura, la de que la legislatura depende de Puigdemont, aseguraron que es un escenario que la dirección nacional no ha analizado. Y no lo harán hasta conocer los pactos postelectorales de las vascas del 21 de abril y de las catalanas del 12 de mayo. Y es que los populares creen que bien los independentistas catalanes o bien los vascos pueden romper su pacto de investidura con Sánchez si no logran gobernar en sus comunidades. Sería el caso de que el PSOE tuviera que elegir entre Bildu o PNV en Euskadi o ERC y Junts en Cataluña.

Feijóo continuó con esta idea al día siguiente. Desde Barcelona, donde acudió para presentar las listas, lanzó su primera promesa electoral a las puertas del arranque de la campaña vasca y a mes y medio de las catalanas: "Bajaré el impuesto sobre la renta si la legislatura colapsa" este año y consigue gobernar. Así, el popular fue abonando el terreno, introduciendo los asuntos que más afectan a las familias, como si se tratase de su programa electoral.

Durante el acto, Feijóo vaticinó unos malos resultados para los independentistas o para el PSOE antes incluso de que dé comienzo la doble cita autonómica: "El PSC —los socialistas— no va a ser el que salve a Cataluña del independentismo porque sin el independentismo Pedro Sánchez no es nadie y sin Pedro Sánchez, el independentismo aún es menos; y tampoco va a ser Cataluña la que salve al PSOE de su decadencia" porque ya no tienen poder territorial.

De nuevo, al día siguiente, Feijóo coló otra promesa electoral si llega a la Moncloa. "Lamento que la agenda política esté centrada en comisiones d contratos, mordidas, referéndums, amnistías o contratos millonarios para la televisión pública. Si tengo la oportunidad de que la agenda política nacional dependa de mi, les aseguro que volveremos a la agenda real de los ciudadanos, de los problemas concretos y de los compromisos explícitos. Es evidente que el PP está en la oposición, pese a ganar las elecciones, pero gestiona los servicios públicos para el 70% de la población a través de las comunidades autónomas".

Con todo, Feijóo reivindicó su compromiso con el "presente", a través de las once comunidades autónomas gestionadas por el PP y de "futuro" si hay una repetición electoral y logra los apoyos suficientes para ser presidente: "Mi objetivo hablar de lo que le pasa a la gente y no de los problemas de políticos, tergiversaciones y falta de valentía para dar cuenta de lo que hacen".