Feijóo promete bajar el impuesto sobre la renta si la legislatura "colapsa" tras las elecciones vascas y catalanas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado su primera promesa electoral a las puertas del arranque de la campaña vasca y a mes y medio de las catalanas. Desde ahí, desde Barcelona, el jefe de la oposición ha anunciado que bajará el impuesto sobre la renta si la legislatura "colapsa" este año y consigue gobernar. De este modo, Feijóo vaticina unos malos resultados bien para los independentistas o para el PSOE antes incluso de que dé comienzo la doble cita autonómica: "El PSC —los socialistas— no va a ser el que salve a Cataluña del independentismo porque sin el independentismo Pedro Sánchez no es nadie y sin Pedro Sánchez, el independentismo aún es menos; y tampoco va a ser Cataluña la que salve al PSOE de su decadencia" porque ya no tienen poder territorial, ha expresado en el acto de presentación de candidatos del PP al Parlamento de Cataluña.

Junto a Alejandro Fernández, candidato popular en Cataluña recién confirmado tras las dudas manifestadas en un primer momento por Feijóo, el líder nacional ha aprovechado su viaje a la capital catalana para alentar a sus candidatos y marcarles los objetivos de cara al 12 de mayo. Entre ellos está el de hacer que Cataluña vuelva a ser una tierra "de primera", es decir, "próspera, abierta, competitiva y fuerte en España y en Europa".

Para ello, Feijóo ha abogado por bajar la presión fiscal. "No me resigno a que Cataluña sea los ciudadanos que más impuestos autonómicos pagan a España. Este no es el modelo sino el contrario: de una tierra rica no se van las empresas". Por ello ha anunciado que bajará el impuesto sobre la renta con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Una promesa que extiende a los siguientes años en caso de que no se adelanten aún las elecciones.

Feijóo ha pedido al PP catalán "valentía, compromiso" y, sobre todo, responsabilidad. "Tenemos una enorme responsabilidad que es ser la alternativa al proyecto compartido de Junts, ERC y PSC". El líder nacional ha centrado su mensaje en equiparar al PSOE de Pedro Sánchez y de su candidato Salvador Illa con los separatistas. "Nos presentamos sin trampa ni cartón: quien quiera independencia y procés que vote al PCE, ERC y Junts y el que quiera libertad y realidad que vote al PP". Es más, ha llegado a sacar al PSC de la ecuación. "Si quiere el independentismo vote al independentismo y si quiere el constitucionalismo vote al PP".

Mientras Feijóo reivindica la papeleta del PP como la única que "no servirá para el referéndum ni para el procés se pregunta a dónde conduce el viaje del independentismo. "No me resigno a pensar que a los agricultores y ganaderos catalanes les importa más la amnistía que la sequía o que a los propietarios y vecinos les importa más el referéndum que a la ocupación de su casa".

Feijóo ha continuado en esta línea, aprovechando para poner encima de la mesa asuntos con los que el PP hará campaña, como es la ocupación ilegal o el catalán en las aulas: "No me resigno a pensar que a los jóvenes les interese más si ERC o Junts presionan más a Sánchez o la posibilidad de tener una vivienda en el futuro o que las familias catalanas les importe más las embajadas de la Generalitat que los pésimos resultados de Educación de sus hijos. No comparto que la asfixia fiscal que sufren los trabajadores y empresas de Cataluña no debamos denunciarla. Con impuestos abusivos y con deuda cualquiera gobierna", ha concluido.