Feijóo pide a sus barones que no se pongan "techo electoral" en Cataluña y País Vasco y que estén "listos" para unas generales

Alberto Núñez Feijóo ha repartido oxígeno al grueso de su partido el día en que cumple dos años al frente de Génova. Frente a sus diputados, senadores, eurodiputados y apenas cinco de los 19 líderes autonómicos que han acudido a su convocatoria de este martes, Feijóo ha sacado pecho de los resultados que ha obtenido el PP desde su llegada en abril de 2022 y ha marcado los objetivos para la triple cita electoral de esta primavera: no pide la absoluta en País Vasco ni en Cataluña, pero sí que no se pongan "techo electoral". Para las europeas sube la apuesta: aspira a influir hasta lograr que la UE "no se quede quieto" ante la amnistía. Asimismo, Feijóo ha pedido a sus barones que estén "listos" ante un posible adelanto de las generales que, en todo caso, cree que solo se convocarían si le interesa a Carles Puigdemont.

El gallego ha tirado de retranca a la hora de hacer un balance positivo de su liderazgo: hace dos años apenas gobernaban Feijóo y otros cuatro presidentes del PP en las comunidades y ahora, ya son 11 los que gobiernan en los territorios "pero no gobierna Feijóo" en España. Y lo ha acompañado con un relato cronológico de todos los éxitos electorales desde que sucedió a Pablo Casado. "Hace dos años había sondeos que nos situaban cerca de la tercera fuerza y hoy los sondeos nos sitúan en la mayoría absoluta; hemos pasado de un PP en el que algunos nos venían en causa de la disolución a un PP que es primera fuerza de España".

Una vez que ha dado aliento a sus dirigentes, Feijóo ha pasado a marcarles los objetivos en las próximas citas autonómicas. "No pido la absoluta en Euskadi ni en Cataluña, pero sí pido que no nos pongamos techo electoral". Para Feijóo el mensaje del 21A y 12M debe de ser que la única alternativa al independentismo está en el PP. Feijóo equipara el voto al PSOE en cualquiera de los dos territorios con apoyar al independentismo. "El voto al actual PSOE no sirve para nada porque mientras Sánchez necesite al independentismo mandará el independentismo", dice en relación a ERC, Junts o Bildu.

Tal es el negro escenario que ha dibujado que el líder de la oposición ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que se produzca un adelanto de las generales. "El Gobierno prefiere una España en decadencia y un PSOE sin futuro, que un Sánchez sin Moncloa y sin Falcon". Por eso augura que Sánchez "no va a convocar elecciones pase lo que pase porque volvería a perderlas" pero que esta situación se podría dar si así lo requiere Carles Puigdemont. Por ello, ha retado a Sánchez a pide romper con el independentismo. "Si a Sánchez le quedara un mínimo de sentido de Estado, no dejaría que hoy le presentaran la propuesta de referéndum, rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin sentido ni retorno", ha señalado también en relación a la ley de amnistía.

Precisamente esta es la que pretende frenar si obtiene buen resultado en las europeas del 9 de junio. "Es una oportunidad para reforzar la presencia del PP y que la UE no pueda quedarse quieta ante un ataque masivo al Estado de derecho en un país miembro. Y no van a hacerlo porque el PP no va a permitirlo".

Una vez ha dado sacado a relucir sus éxitos electorales, ha cargado contra el Gobierno y ha animado a su partido de cara a las próximas citas, Feijóo les ha pedido "no caer en las provocaciones" del Gobierno. Es decir, evitar entrar en las polémicas que están alimentado desde el PSOE en relación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso o la derogación de la ley de Memoria Democrática. "Irán a más para justificar que han impulsado una amnistía contra la mayoría de la sociedad o que se han visto salpicados por una trama de corrupción que avergüenza hasta a los suyos", ha advertido el líder de la oposición.