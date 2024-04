José Manuel García-Margallo, en la presentación de su nuevo libro: "Vamos a vivir un cambio de régimen"

No cabía un alma. Los casi 250 asientos del auditorio de la Fundación Rafael del Pino se llenaron mucho antes de que comenzase el acto. Había gente de pie por todas partes, en los pasillos y en los rellanos, y esos tuvieron suerte porque muchas personas con invitación se quedaron fuera. El exministro Manuel Pimentel, que ahora dirige la editorial Almuzara, lo decía: "Esto no lo había visto en mi vida", y lo mismo sorprendía a la presidenta de la Fundación, María del Pino.

Buena parte de la dirección del Partido Popular (Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra, entre muchos más), pero también personas de otros partidos, se congregaron este martes para asistir a la presentación de un libro que todos calificaron de "muy importante": España, terra incognita (Almuzara), escrito por el eurodiputado del PP y exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo y por quien fuera secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu. Este libro es la "continuación" de España en su laberinto, de los mismos autores y editorial, publicado en 2022.

Tras la bienvenida de la presidenta de la Fundación y del editor, intervino en primer lugar Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi y expulsado del PSOE en septiembre de 2023 por su desacuerdo con la política del líder de la formación, Pedro Sánchez.

Redondo se remitió a las dos partes del libro: el análisis histórico sobre los enemigos de la libertad que hacen los autores (Hitler, Mussolini, Chávez, etc.) y su diagnóstico sobre la actualidad, para recordar que "en política las victorias nunca son definitivas" y que "el conflicto entre la libertad y los totalitarismos no acabará nunca". "Ese es el motor de la civilización", señaló.

Para describir uno de los males de nuestro tiempo, el populismo, citó al filósofo francés George Steiner cuando decía que el peor defecto de nuestra sociedad es "el aburrimiento", que nos lleva bien a la resignación o bien a la búsqueda de grandes emociones, y de ahí el auge de los movimientos populistas.

La presentación del libro fue, en realidad, un coloquio entre los dos autores moderado por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa. Tanto García-Margallo como Eguidazu sintetizaron las partes esenciales de España, terra incognita (frase latina que, en los mapas medievales, aludía a las partes del planeta entonces aún no exploradas).

El preludio de la "balcanización de España"

Margallo fue contundente. "Vamos a vivir un cambio de régimen", dijo, antes de referirse a los pasos dados hasta ahora por los secesionistas catalanes: los indultos a quienes no los habían pedido ni se habían arrepentido de lo que hicieron, la derogación del delito de sedición, la "dulcificación" de la malversación y, por último, la amnistía, a la que calificó sin duda alguna de "anticonstitucional".

La comparó con las dos amnistías promulgadas antes en España: la de 1939, en la que los sublevados en la guerra civil se perdonaban a sí mismos, y la de 1977, que establecía el perdón y el olvido a todos. La de ahora le parece a Margallo comparable a la primera de esas dos: una amnistía "hecha a medida" de, por y para los secesionistas, a cambio de su apoyo al Gobierno de Sánchez para mantenerse en el poder.

Es el preludio de la "balcanización de España" y de lo que llamó "taxidermia de las instituciones": como sucede con los animales disecados, primero se les abre y se les vacía, luego se les rellena con algo totalmente distinto y, por último, se les vuelve a coser. Parece el mismo animal, pero no lo es.

Así pues, "muerta la Transición", como dijo Pablo Iglesias cuando se formó el actual Gobierno, lo que nos espera es un cambio de régimen. ¿Hacia qué? Esa es la terra incognita del libro: nadie lo sabe, pero pasa por el vaciamiento institucional de España.

Eguidazu, por su parte, se refirió a la "demolición del espíritu de la Transición", es decir, al final de la concordia y el consenso: "Ahora se ha establecido que no hay nada peor que el que gobierne el otro; es decir, que todo vale para impedirlo", lo cual es la anulación de la democracia.

Ambos hablaron, con la distancia de los años vividos, de la "deslealtad de los nacionalistas", tanto vascos como catalanes, que según ellos comenzó "en el minuto uno": el objetivo es ahora y siempre fue el mismo, la independencia. Asimismo, Eguidazu recordó con amargura que Jordi Pujol fue nombrado "español del año" en 1985 por un diario conservador.

Quizá la intervención más esperada era la última, la de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP no tuvo pelos en la lengua: "Ningún gobierno hasta la fecha había hecho tanto para erosionar la convivencia, la estabilidad y la dignidad de las instituciones. Y ante esta semejante usurpación de la democracia constitucional, no puede ni debe ponerse la otra mejilla. Y no lo haré", afirmó.

Así, distinguió al "Gobierno encastillado", rehén de quienes "quieren destruir la patria común", de los ciudadanos que se niegan precisamente a que la patria común sea destruida. Y aseguró que la actual situación supera la vieja división entre izquierdas y derechas. Feijóo dijo que "en el lado bueno del muro" se agrupan “demócratas de todo abanico ideológico que han pasado del estupor ante lo que está sucediendo a la indignación y de la indignación a la serena respuesta democrática".

Buena prueba de ello era lo que se veía en aquel auditorio, abarrotado de un público ideológicamente muy variado que asistía al nacimiento de un libro que seguramente dejará memoria. Como dijo la moderadora, Maite Pagazaurtundúa, "si ustedes necesitan datos, ejemplos, situaciones parecidas que se produjeron en el pasado, lo tienen todo aquí. No falta nada. Y además está maravillosamente narrado".