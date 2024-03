Feijóo ya no ve "urgencia" para formar listas a las europeas tras la ruptura con Ciudadanos

Desde que el pasado 22 de abril rompieran las negociaciones con Ciudadanos para integrarles bajo sus siglas, la dirección nacional del PP ha dejado de ver las listas para las elecciones europeas de junio como una prioridad. "No hay esa urgencia, no hemos afrontado aún ese debate", dicen ahora con la vista puesta en las vascas y catalanas, después de haber iniciado el intento de absorción de la marca naranja el pasado mes de enero. En todo caso, el equipo de Alberto Núñez Feijóo se muestra confiado en recobrar el peso que perdieron en los últimos comicios al Parlamento Europeo: tienen un objetivo definido y los mensajes pautados. Para ello aspiran a lanzar una lista renovada, pero con perfiles sólidos que se resisten a detallar.

Al igual que en España, en Bruselas hay cautela entre las filas del PP. "Todavía queda tiempo para hablar de las listas", cuentan fuentes consultadas por 20minutos sobre la legislatura que comenzará a partir del 9 de junio. "Ya se verá", se limitan a comentar, aunque ya hay nombres que no estarán en la 'convocatoria' de Feijóo para el 9J; es el caso del exministro de Exteriores José Manuel García Margallo, que no repetirá. En duda queda otro nombre histórico de los populares en la capital comunitaria como Antonio López Istúriz, que no da nada por hecho, pero está más cerca de caerse que de seguir. En un escenario similar se encuentra otro exministro: Juan Ignacio Zoido. Quien ocupara la cartera de Interior está a disposición de mantenerse otro lustro en la Eurocámara, aunque no está decidida ni mucho menos su continuidad.

El caso de Dolors Montserrat, que fue cabeza de lista en 2019, parece ahora más claro, aunque tampoco se confirma del todo. Era una de las opciones para la candidatura a las elecciones catalanas del 12 de mayo, pero la continuidad de Alejandro Fernández deja a la exministra de Sanidad como una opción fiable para continuar en el Parlamento Europeo. Si las cuentas salen, no sería como número 1, un puesto que parecería reservado para Esteban González Pons —ahora diputado en el Congreso pero destinado a volver a una Eurocámara que conoce como la palma de su mano—. Montserrat acaba cinco años de mucho foco y mucho trabajo al frente de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara y ha construido un perfil fuerte en los pasillos bruselenses.

Además de todo lo anterior, hay otro factor importante: las listas del PP están destinadas a rejuvenecerse. Ese cambio generacional, no obstante, tendría que darse en equilibrio con algunos puestos casi reservados para algunas figuras que estaban llamadas a ocupar puestos de responsabilidad en la primera línea nacional si Feijóo hubiera sido presidente del Gobierno tras el 23J. Eso no sucedió y ahora todo vuelve a empezar para los populares. Perfiles como los de Ana Collado —que entró como eurodiputada tras la salida de Pons en 2023— o Isabel Benjumea gustan para continuar otra legislatura.

Entre las novedades podría estar una sorpresa que quizá no lo sea tanto, como es el caso de Adrián Vázquez. El que era hasta hace días secretario general de Ciudadanos y aún es el líder de la formación naranja en el Parlamento Europeo llevaba meses en conversación con el PP para un pacto en pack para las catalanas y las europeas. Esa vía fracasó y ahora él puede caminar solo hacia un hueco en las listas de Feijóo. No obstante, nadie lo da por cerrado en Bruselas… todavía.

Más allá del mensajero, los populares tienen claro cuál será su mensaje de cara al 9J. Desde la dirección nacional apuntan a que ahondarán en la defensa del Estado de derecho, en la que incluyen su rechazo total a la ley de amnistía en España, en la "pésima" gestión de los fondos europeos y en la política agroganadera que han reivindicado desde el PP. Así, Feijóo aspira a "ganar" las europeas explicando a los españoles cómo desde que Pedro Sánchez dirige la Moncloa toda Europa "mira con preocupación" a España. Según explican desde el PP, España es el único Estado miembro en "equiparar a Israel con Hamás" y de "ganarse la enemistad de Argelia sin ganarse la amistad de Marruecos" —como apuntó el vicesecretario de Internacional, Esteban González Pons—.

También añaden que España es el único país —a excepción de Hungría y Polonia— que ha "debilitado" su Estado de derecho haciéndolo contrario a los tratados europeos. En este sentido, los populares harán campaña con la defensa de la separación de poderes y la igualdad de los españoles ante la ley, es decir, harán de la amnistía su leit motiv de campaña. Además, apelarán a la mala gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de Sánchez. Según el PP, existe una "gran opacidad en su ejecución" y hay "informes que avalan" que España es uno de los países en que peor ha empleado la ayuda europea.

Todos estos mensajes tendrán como hilo conductor el "nulo papel" que ha tenido Sánchez en Europa pese a haber sido presidente del Consejo de la UE entre junio y diciembre de 2023. "Sánchez vive de creer que la Presidencia europea le sonríe, pero su capacidad de marcar agenda es nula". Precisamente el PP aspira a revertirlo. No solo confía en ganar las europeas en España sino a ser el segundo país del PP europeo con más escaños. Y de esa forma, aseguran que tendrán capacidad de influencia. "Nuestra presencia en Europa será creciente", dicen tras admitir el varapalo de los últimos comicios de 2019, en los que el PSOE sacó 20 escaños y el PP se quedó en 12 [en las anteriores de 2014 obtuvo 16, dos más que el PSOE].